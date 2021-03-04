Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para beliscar

Vai uma fritura aí? Aprenda a fazer anéis de cebola recheados

Na receita, os famosos onion rings viram um delicioso petisco com recheio cremoso de sardinha, ideal para petiscar bebendo cerveja

Publicado em 04 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Os anéis de cebola podem ser acompanhados de catchup, mostarda e molho inglês Crédito: Gomes da Costa/Divulgação
Peça uma cerveja bem gelada para acompanhar este petisco: anéis de cebola recheados com patê de sardinha e um toque de alecrim. As rodelas ficam crocantes por fora e cremosas por dentro. Ficou com vontade? Confira a receita:

ANÉIS DE CEBOLA RECHEADOS COM PATÊ DE SARDINHA

  • INGREDIENTES:
  • Para a cebola:
  • 1 cebola média (cerca de 95g)
  • Meia colher (chá) de manteiga (5g)
  • Meia xícara (chá) de pão amanhecido ralado na parte grossa do ralador (30g)
  • 1 embalagem de patê de sardinha (150g)
  • Sal a e pimenta-do-reino a gosto
  • Para empanar:
  • Cerca de 1 xícara (chá) farinha de rosca
  • 1 ovo ligeiramente batido
  • Óleo para fritar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Descasque a cebola e corte-a em rodelas com aproximadamente 1cm de espessura cada uma. 
  2. Solte os anéis da cebola e distribua-os em uma assadeira forrada com papel alumínio. Reserve. 
  3. Em uma frigideira, aqueça a manteiga e doure nela o pão ralado. 
  4. Retire do fogo e acrescente o patê. Misture. Se desejar, acrescente um pouco de alecrim fresco picado.
  5. Tempere com sal (se necessário) e pimenta-do-reino a gosto.
  6. Recheie cada anel de cebola com essa pasta, nivelando a superfície com as costas de uma colher. 
  7. Cubra com papel alumínio e leve ao congelador por 1 hora ou até o recheio ficar firme.
  8. Empane cada anel, passando primeiro na farinha de rosca, depois no ovo batido e novamente na farinha de rosca.
  9. Frite em óleo bem quente, por imersão, retirando assim que ficar dourado claro (se ficar mais escuro, há risco de o o empanamento estourar).
  10. Escorra o anéis em papel toalha e sirva-os quentes, acompanhados de catchup, mostarda e molho inglês.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados