Vai uma fritura aí? Aprenda a fazer anéis de cebola recheados

Peça uma cerveja bem gelada para acompanhar este petisco: anéis de cebola recheados com patê de sardinha e um toque de alecrim. As rodelas ficam crocantes por fora e cremosas por dentro. Ficou com vontade? Confira a receita:
ANÉIS DE CEBOLA RECHEADOS COM PATÊ DE SARDINHA
- INGREDIENTES:
- Para a cebola:
- 1 cebola média (cerca de 95g)
- Meia colher (chá) de manteiga (5g)
- Meia xícara (chá) de pão amanhecido ralado na parte grossa do ralador (30g)
- 1 embalagem de patê de sardinha (150g)
- Sal a e pimenta-do-reino a gosto
- Para empanar:
- Cerca de 1 xícara (chá) farinha de rosca
- 1 ovo ligeiramente batido
- Óleo para fritar
- MODO DE PREPARO:
- Descasque a cebola e corte-a em rodelas com aproximadamente 1cm de espessura cada uma.
- Solte os anéis da cebola e distribua-os em uma assadeira forrada com papel alumínio. Reserve.
- Em uma frigideira, aqueça a manteiga e doure nela o pão ralado.
- Retire do fogo e acrescente o patê. Misture. Se desejar, acrescente um pouco de alecrim fresco picado.
- Tempere com sal (se necessário) e pimenta-do-reino a gosto.
- Recheie cada anel de cebola com essa pasta, nivelando a superfície com as costas de uma colher.
- Cubra com papel alumínio e leve ao congelador por 1 hora ou até o recheio ficar firme.
- Empane cada anel, passando primeiro na farinha de rosca, depois no ovo batido e novamente na farinha de rosca.
- Frite em óleo bem quente, por imersão, retirando assim que ficar dourado claro (se ficar mais escuro, há risco de o o empanamento estourar).
- Escorra o anéis em papel toalha e sirva-os quentes, acompanhados de catchup, mostarda e molho inglês.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.