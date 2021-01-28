Bolinha de queijo na air fryer: receita fácil que dá água na boca

Pense em um petisco que, de tão delicioso, é até difícil parar de comer. Dos vários que podem vir à sua mente, aqueles feitos com queijo facilmente estarão no topo da lista. Afinal, quem consegue resistir a bolinhas de queijo douradas e crocantes, seja para acompanhar cerveja ou para servir no lanche da criançada?