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Bolinha de queijo na air fryer: receita fácil que dá água na boca

O petisco fica pronto em 20 minutos, não deixa sua cozinha engordurada e combina super bem com a cervejinha do fim de semana

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:01

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 jan 2021 às 15:01
Bolinhas de queijo feitas na air fryer
Bolinhas de queijo na air fryer ficam prontas em 20 minutos Crédito: Tirolez/Divulgação
Pense em um petisco que, de tão delicioso, é até difícil parar de comer. Dos vários que podem vir à sua mente, aqueles feitos com queijo facilmente estarão no topo da lista. Afinal, quem consegue resistir a bolinhas de queijo douradas e crocantes, seja para acompanhar cerveja ou para servir no lanche da criançada? 
Se elas forem fáceis de fazer e ficarem prontas rapidinho, sem deixar sujeira na cozinha, ficam ainda melhores. Então, se você tem uma fritadeira sem óleo em casa - a queridinha air fryer -, delicie-se com receita abaixo!  

BOLINHAS DE QUEIJO NA FRITADEIRA SEM ÓLEO

Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: muito fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 ½ xícara (chá) de amido de milho
  • 1 gema
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso 
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
  • 1 colher (chá) fermento
  • Uma pitada de sal
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
  • 2 xícaras (chá) de queijo do reino cortado em cubos para rechear
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto o queijo do reino. 
  2. Faça bolinhas e recheie cada uma delas com cubinhos de queijo. Feche bem.
  3. Aqueça sua fritadeia por 10 minutos a 200ºC e em seguida coloque as bolinhas de queijo. 
  4. Asse por cinco minutos e sirva imediatamente, enquanto o queijo por dentro ainda está quente.
  5. Se não couberem todas as bolinhas na air fryer de uma vez, vá assando aos poucos.
Receita sugerida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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