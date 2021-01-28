Bolinha de queijo na air fryer: receita fácil que dá água na boca

Pense em um petisco que, de tão delicioso, é até difícil parar de comer. Dos vários que podem vir à sua mente, aqueles feitos com queijo facilmente estarão no topo da lista. Afinal, quem consegue resistir a bolinhas de queijo douradas e crocantes, seja para acompanhar cerveja ou para servir no lanche da criançada?
Se elas forem fáceis de fazer e ficarem prontas rapidinho, sem deixar sujeira na cozinha, ficam ainda melhores. Então, se você tem uma fritadeira sem óleo em casa - a queridinha air fryer -, delicie-se com receita abaixo!
BOLINHAS DE QUEIJO NA FRITADEIRA SEM ÓLEO
Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: muito fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: muito fácil
- INGREDIENTES:
- 1 ½ xícara (chá) de amido de milho
- 1 gema
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 1 colher (chá) fermento
- Uma pitada de sal
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
- 2 xícaras (chá) de queijo do reino cortado em cubos para rechear
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto o queijo do reino.
- Faça bolinhas e recheie cada uma delas com cubinhos de queijo. Feche bem.
- Aqueça sua fritadeia por 10 minutos a 200ºC e em seguida coloque as bolinhas de queijo.
- Asse por cinco minutos e sirva imediatamente, enquanto o queijo por dentro ainda está quente.
- Se não couberem todas as bolinhas na air fryer de uma vez, vá assando aos poucos.
Receita sugerida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.