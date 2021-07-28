De mel a cachaça, 5 dicas do que provar na feira Sabores da Terra

CACHAÇAS ESPECIAIS

Direto de Iconha, o chocolate orgânico e vegano Espírito Santo é um dos destaques da feira. Sua produção é artesanal, no sítio da família do Sr. José Manuel Monteiro de Castro, que está há mais de 30 anos no ramo. Outra marca capixaba para conferir no evento é a Cascatinha Chocolates Finos, de Tamiles Jesus Santos, que produz do grão à barra ("bean to bar"), sem adição de leite. Também vai estar presente a D’Cacau, de Erika Rangel Muniz Santos, que além de chocolates "tree to bar" vai expor produtos de cacau como nibs, mel, geleia e amêndoas zero açúcar.

Iogurtes com sabores exóticos, como pimenta, abacaxi com pimenta e limão com gengibre poderão ser encontrados no estande Sabor nas Montanhas. O laticínio, comandado por Dilton Ruas e Valéria Bindes, fica em uma comunidade rural de São José do Alto Viçosa, em Venda Nova do Imigrante. Na feira, os queijos e a ghee da marca farão companhia aos iogurtes, com processo natural de fermentação e sem aditivos químicos, e também a geleias, pães, biscoitos, ricota e pasta de iogurte grego. FOTO: Sabor nas Montanhas/Divulgação

Segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a produção de mel no Estado gira em torno de 1.000 toneladas por ano. Além do tradicional, produtores têm investido em versões com pimenta, macadâmia, alecrim, gengibre e manjericão. No estande da Gierinha, de Paulo Cesar Sonsine Vieira, estarão à venda também hidromel e aguardente de mel. Já o mel de abelhas nativas sem ferrão, que é mais líquido, ácido e tem 10% menos açúcar que o tradicional, vai representar as comunidades indígenas de Aracruz. A iguaria produzida lá pela Tupyguá Cooperativa de Agricultores Indígenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz é cobiçada por chefs renomados, como Alex Atala. Ao visitar o estande, procure pelo pólen e pelos méis in natura e maturado de uruçu-amarela (foto).

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de café arábica do país, atrás somente de Minas Gerais e São Paulo. Dois exemplares desse cultivo que tanto orgulha os capixabas estarão na Sabores da Terra. O Café Canarinho, de Renan Pereira da Silva, vai trazer de Domingos Martins seus cafés especiais 100% arábica com padrão de torra que privilegia os açúcares do grão (notas sensoriais de frutas vermelhas, caramelo e açúcar mascavo). Outra presença garantida é a da Douro Cafés Especiais, de Thiago Douro, grande vencedor do prêmio Coffee of the Year 2020