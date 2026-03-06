Editorias do Site
Redes Sociais

Almoço de Páscoa: 5 receitas especiais para celebrar em família

Veja como preparar opções saborosas que combinam tradição, afeto e muito sabor à mesa

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:50

Bacalhoada de forno (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)
Bacalhoada de forno Crédito: Imagem: lhmfoto | Shutterstock

Mais do que chocolates e coelhinhos, a Páscoa tem um significado muito especial: sua origem está na tradição cristã, que relembra a crucificação e celebra a ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de fé, reflexão e, acima de tudo, de compartilhar momentos especiais com quem amamos. É a ocasião perfeita para reunir a família ao redor da mesa e celebrar com sabores que despertam memórias e criam novas histórias.

A seguir, confira 5 receitas especiais para o almoço de Páscoa!

1. Bacalhoada de forno

Ingredientes

  • 1 kg de lombo de bacalhau dessalgado
  • 1 kg de batata cortada em rodelas
  • 1 pimentão amarelo cortado em rodelas
  • 1 pimentão verde cortado em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
  • 4 ovos cozidos cortado em rodelas
  • 3 cebolas cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de azeitona preta
  • Azeite, salsa picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de Preparo

Coloque o lombo de bacalhau dessalgado em uma panela e adicione água suficiente para cobrir o peixe pela metade. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos. Espete um garfo para verificar se o bacalhau está firme e cozido e reserve. Em outra panela, coloque as batatas em rodelas e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que fiquem macias, porém ainda firmes. Escorra e reserve.

Pegue mais uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue as cebolas e os pimentões verde, amarelo e vermelho. Tempere com pimenta-do-reino e refogue até que os legumes fiquem levemente macios. Forre o fundo de uma assadeira com as batatas cozidas. Em seguida, espalhe metade do refogado de pimentões e acomode as postas de bacalhau por cima. Cubra com o restante do refogado, distribua os ovos cozidos e as azeitonas pretas e regue generosamente com azeite.

Leve ao forno médio preaquecido aproximadamente 40 minutos. Retire do forno, finalize com salsa e sirva em seguida.

2. Camarão empanado

Ingredientes

Camarão empanado

  • 400 g de camarão cinza
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 2 xícaras de chá de caldo de camarão
  • 1 tablete de caldo de galinha
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • Farinha de rosca e água para empanar
  • Sal, cheiro-verde e alho picado a gosto
  • Óleo para fritar

Caldo de camarão

  • 2 xícaras de chá de água
  • Cascas e cabeças de camarão a gosto

Modo de Preparo

Caldo de camarão

Comece limpando o camarão. Retire as cascas e as cabeças, mantendo apenas a cauda. Faça um corte nas costas e retire as tripas. Coloque as cascas e as cabeças em uma panela, adicione a água e leve ao fogo para ferver. Após alguns minutos, coe o líquido e deixe reservado.

Camarão empanado

Em um recipiente, tempere os camarões com sal e alho picado e reserve. Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o amido de milho e reserve. Em uma panela, coloque o caldo de camarão, o tablete de caldo de galinha e a manteiga, e leve ao fogo médio para ferver por cerca de três minutos.

Acrescente a mistura de farinha e amido, mexendo até a massa desgrudar do fundo da panela, e finalize com um pouco de cheiro-verde, incorporando bem. Espere a massa esfriar levemente, abra porções com as mãos e envolva cada camarão, deixando a cauda para fora. Passe os camarões na água e em seguida na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os camarões até dourar, escorra em papel-toalha e sirva imediatamente.

3. Arroz à grega

Ingredientes

  • 300 g de arroz branco
  • 150 g de cenoura cortada em cubos pequenos
  • 60 g de pimentão vermelho picado
  • 40 g de pimentão verde picado
  • 30 ml de óleo
  • 80 g de cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 tablete de caldo de legumes
  • 720 ml de água quente
  • Sal e cebolinha picada a gosto
  • 150 g de uva-passa

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados e aromáticos. Acrescente o arroz branco e o tablete de caldo de legumes, misturando bem para envolver os grãos no tempero. Em seguida, despeje a água quente e adicione a cenoura picada. Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Após esse tempo, desligue o fogo e acrescente os pimentões vermelho e verde, o sal e a uva-passa, misturando delicadamente. Ligue o fogo novamente, tampe a panela e deixe cozinhar por mais 10 minutos, até que o arroz esteja macio e os ingredientes bem incorporados.

Desligue o fogo, solte o arroz com um garfo para deixá-lo mais soltinho e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Salada de maionese (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Salada de maionese Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

4. Salada de maionese

Ingredientes

  • 6 batatas cortada em cubos
  • 5 cenouras cortada em cubos
  • 250 g de maionese
  • 170 g de milho-verde
  • 170 g de ervilha
  • 1 cebola picada
  • 1 talo de salsão picado
  • Suco de 2 limões
  • Cheiro-verde picado, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela com água e um pouco de sal, coloque as batatas e as cenouras. Leve ao fogo médio e cozinhe até que fiquem macias, porém firmes. Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela grande, coloque as batatas e as cenouras cozidas e acrescente o milho-verde, a ervilha, a cebola e o salsão. Adicione o cheiro-verde e misture bem para incorporar todos os ingredientes.

Tempere a salada com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino, misturando novamente. Por fim, acrescente a maionese e mexa delicadamente até que todos os ingredientes estejam bem envolvidos. Leve à geladeira até o momento de servir.

5. Salmão assado

Ingredientes

  • 700 g de filé de salmão com pele
  • 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 limão-siciliano
  • 2 xícaras de chá de tomate-cereja
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de Preparo

Em um recipiente, tempere o filé de salmão com sal e pimenta-do-reino e coloque-o em uma travessa que possa ir ao forno. Em uma tigela, misture a manteiga em temperatura ambiente com as raspas do limão-siciliano e tempere com sal e pimenta-do-reino. Espalhe essa mistura sobre toda a superfície do salmão com o auxílio de uma colher. Distribua o tomate-cereja ao redor do peixe na travessa e tempere com sal. Corte o limão-siciliano em rodelas ou em meias-luas e coloque sobre o salmão.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até que o peixe esteja assado e levemente rosado por dentro. Caso prefira o salmão mais bem passado, deixe assar por mais 5 minutos. Retire do forno e finalize com folhas de manjericão antes de servir.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Cinema de Vitória e Vila Velha terá balde de até 10 litros de pipoca por R$ 19; veja mais

Cinema de Vitória e Vila Velha terá balde de até 10 litros de pipoca por R$ 19; veja mais
Imagem - Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP

Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP
Imagem - Indicado a 4 Oscars, 'O Agente Secreto' tem data para chegar à Netflix

Indicado a 4 Oscars, 'O Agente Secreto' tem data para chegar à Netflix