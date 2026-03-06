Gastronomia

Almoço de Páscoa: 5 receitas especiais para celebrar em família

Veja como preparar opções saborosas que combinam tradição, afeto e muito sabor à mesa

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:50

Bacalhoada de forno Crédito: Imagem: lhmfoto | Shutterstock

Mais do que chocolates e coelhinhos, a Páscoa tem um significado muito especial: sua origem está na tradição cristã, que relembra a crucificação e celebra a ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de fé, reflexão e, acima de tudo, de compartilhar momentos especiais com quem amamos. É a ocasião perfeita para reunir a família ao redor da mesa e celebrar com sabores que despertam memórias e criam novas histórias.

A seguir, confira 5 receitas especiais para o almoço de Páscoa!

1. Bacalhoada de forno

Ingredientes

1 kg de lombo de bacalhau dessalgado

1 kg de batata cortada em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

1 pimentão verde cortado em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

4 ovos cozidos cortado em rodelas

3 cebolas cortada em rodelas

1 xícara de chá de azeitona preta

Azeite, salsa picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de Preparo

Coloque o lombo de bacalhau dessalgado em uma panela e adicione água suficiente para cobrir o peixe pela metade. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos. Espete um garfo para verificar se o bacalhau está firme e cozido e reserve. Em outra panela, coloque as batatas em rodelas e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que fiquem macias, porém ainda firmes. Escorra e reserve.

Pegue mais uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue as cebolas e os pimentões verde, amarelo e vermelho. Tempere com pimenta-do-reino e refogue até que os legumes fiquem levemente macios. Forre o fundo de uma assadeira com as batatas cozidas. Em seguida, espalhe metade do refogado de pimentões e acomode as postas de bacalhau por cima. Cubra com o restante do refogado, distribua os ovos cozidos e as azeitonas pretas e regue generosamente com azeite.

Leve ao forno médio preaquecido aproximadamente 40 minutos. Retire do forno, finalize com salsa e sirva em seguida.

2. Camarão empanado

Ingredientes

Camarão empanado

400 g de camarão cinza

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de caldo de camarão

1 tablete de caldo de galinha

4 colheres de sopa de manteiga

Farinha de rosca e água para empanar

Sal, cheiro-verde e alho picado a gosto

Óleo para fritar

Caldo de camarão

2 xícaras de chá de água

Cascas e cabeças de camarão a gosto

Modo de Preparo

Caldo de camarão

Comece limpando o camarão. Retire as cascas e as cabeças, mantendo apenas a cauda. Faça um corte nas costas e retire as tripas. Coloque as cascas e as cabeças em uma panela, adicione a água e leve ao fogo para ferver. Após alguns minutos, coe o líquido e deixe reservado.

Camarão empanado

Em um recipiente, tempere os camarões com sal e alho picado e reserve. Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o amido de milho e reserve. Em uma panela, coloque o caldo de camarão, o tablete de caldo de galinha e a manteiga, e leve ao fogo médio para ferver por cerca de três minutos.

Acrescente a mistura de farinha e amido, mexendo até a massa desgrudar do fundo da panela, e finalize com um pouco de cheiro-verde, incorporando bem. Espere a massa esfriar levemente, abra porções com as mãos e envolva cada camarão, deixando a cauda para fora. Passe os camarões na água e em seguida na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os camarões até dourar, escorra em papel-toalha e sirva imediatamente.

3. Arroz à grega

Ingredientes

300 g de arroz branco

150 g de cenoura cortada em cubos pequenos

60 g de pimentão vermelho picado

40 g de pimentão verde picado

30 ml de óleo

80 g de cebola picada

3 dentes de alho picados

1 tablete de caldo de legumes

720 ml de água quente

Sal e cebolinha picada a gosto

150 g de uva-passa

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados e aromáticos. Acrescente o arroz branco e o tablete de caldo de legumes, misturando bem para envolver os grãos no tempero. Em seguida, despeje a água quente e adicione a cenoura picada. Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Após esse tempo, desligue o fogo e acrescente os pimentões vermelho e verde, o sal e a uva-passa, misturando delicadamente. Ligue o fogo novamente, tampe a panela e deixe cozinhar por mais 10 minutos, até que o arroz esteja macio e os ingredientes bem incorporados.

Desligue o fogo, solte o arroz com um garfo para deixá-lo mais soltinho e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Salada de maionese Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

4. Salada de maionese

Ingredientes

6 batatas cortada em cubos

5 cenouras cortada em cubos

250 g de maionese

170 g de milho-verde

170 g de ervilha

1 cebola picada

1 talo de salsão picado

Suco de 2 limões

Cheiro-verde picado, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela com água e um pouco de sal, coloque as batatas e as cenouras. Leve ao fogo médio e cozinhe até que fiquem macias, porém firmes. Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela grande, coloque as batatas e as cenouras cozidas e acrescente o milho-verde, a ervilha, a cebola e o salsão. Adicione o cheiro-verde e misture bem para incorporar todos os ingredientes.

Tempere a salada com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino, misturando novamente. Por fim, acrescente a maionese e mexa delicadamente até que todos os ingredientes estejam bem envolvidos. Leve à geladeira até o momento de servir.

5. Salmão assado

Ingredientes

700 g de filé de salmão com pele

3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

1 limão-siciliano

2 xícaras de chá de tomate-cereja

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de Preparo

Em um recipiente, tempere o filé de salmão com sal e pimenta-do-reino e coloque-o em uma travessa que possa ir ao forno. Em uma tigela, misture a manteiga em temperatura ambiente com as raspas do limão-siciliano e tempere com sal e pimenta-do-reino. Espalhe essa mistura sobre toda a superfície do salmão com o auxílio de uma colher. Distribua o tomate-cereja ao redor do peixe na travessa e tempere com sal. Corte o limão-siciliano em rodelas ou em meias-luas e coloque sobre o salmão.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até que o peixe esteja assado e levemente rosado por dentro. Caso prefira o salmão mais bem passado, deixe assar por mais 5 minutos. Retire do forno e finalize com folhas de manjericão antes de servir.