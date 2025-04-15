A Páscoa é uma época cheia de tradições e celebrações, e não há melhor maneira de tornar esse momento ainda mais especial do que com bolos deliciosos. Durante esta temporada, as opções se tornam mais criativas e cheias de sabor, com preparações que misturam texturas e aromas que remetem ao aconchego da festa.
Veja, abaixo, 3 receitas práticas e surpreendentes de bolos para a Páscoa!
Bolo de cenoura com cream cheese
Ingredientes:
Massa
- 300 g de cenoura descascada e ralada
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de óleo de girassol
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 300 g de cream cheese
- 100 g de manteiga
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 1/2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro peneirado
- Farinha de amêndoas para decorar
- Cenourinhas de fondant para decorar
Modo de preparo:
Massa
No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até formar um creme liso. Em uma tigela grande, misture o açúcar, a farinha de trigo, o fermento, a canela e o sal. Junte o creme de cenoura à mistura seca e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com a farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35–45 minutos. Deixe esfriar completamente e corte em 3 discos, nivele os topos com uma faca para montar o bolo em camadas. Reserve.
Recheio e montagem
Na batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até a mistura ficar homogênea. Acrescente o açúcar de confeiteiro aos poucos e, por último, a baunilha. Bata até ficar cremoso e leve. Cubra uma assadeira redonda funda com plástico-filme e forre com a massa do bolo. Cubra com o recheio e repita o processo até o último disco, finalizando com a massa. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, com cuidado, desenforme o bolo e finalize com mais uma camada de recheio. Decore com a farinha de amêndoa e com as cenourinhas de fondant no topo. Sirva em seguida.
Bolo de nozes com doce de leite
Ingredientes:
Massa
- 5 claras de ovo
- 5 gemas de ovo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de nozes trituradas
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e cobertura
- 400 g de doce de leite
- 100 g de creme de leite
- 200 ml de leite
- Nozes picadas para decorar
Modo de preparo:
Massa
Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Na batedeira, bata as gemas com o açúcar e a manteiga até formar um creme claro. Continue batendo e acrescente a farinha de trigo aos poucos, intercalando com o leite. Incorpore as nozes trituradas e o fermento. Por último, adicione as claras em neve delicadamente, mexendo com uma espátula de baixo para cima. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar completamente antes de desenformar.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme liso. Corte o bolo ao meio, umedeça as partes do bolo com o leite e recheie com parte do creme, junte as partes do bolo e cubra com o restante do doce de leite. Finalize com nozes picadas por cima. Leve a geladeira por 30 minutos e sirva em seguida.
Bolo de chocolate com pistache e nozes
Ingredientes:
Massa
- 1 3/4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 125 g de cacau em pó 100%
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 1/2 colher de chá de fermento em pó
- 1 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/2 colher de chá de sal
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite integral
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 2 colheres de chá de extrato de baunilha
- 1 xícara de chá de água quente
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1/2 xícara de chá de pistache picado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e montagem
- 400 g de chocolate meio amargo picado
- 200 ml de creme de leite fresco
- 1 colher de sopa de manteiga
- 50 g de nozes inteiras
- 20 g de pistache cortado grosseiramente
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o cacau, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e o sal. Adicione os ovos, o leite, o óleo e a baunilha. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a água quente aos poucos, mexendo com cuidado. Incorpore as nozes e o pistache. Divida a massa em três formas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35-40 minutos. Deixe esfriar completamente antes de montar.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Despeje sobre o chocolate picado em um recipiente e deixe descansar por 2 minutos. Mexa delicadamente até formar um creme liso e brilhante. Acrescente a manteiga e misture novamente. Reserve. Cubra uma assadeira redonda funda com plástico-filme e intercale a massa de bolo e o recheio, espalhando bem entre cada camada, finalize com o bolo. Leve à geladeira por 1h. Após, cubra o bolo com o restante do recheio e alise com uma espátula. Decore com as nozes, o pistache e polvilhe levemente com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.