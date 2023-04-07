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Chocolatudo

Ovo de Páscoa no pote: veja receita fácil de reproduzir em casa

Uma dica para deixar a experiência divertida é preparar os doces e chamar a criançada para montar as camadas nos potinhos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 06:00

Além do ovo de Páscoa na travessa, HZ traz uma receita chocolatuda no pote como sugestão para este fim de semana. Mas se a sua ideia é encomendar uma sobremesa para a Semana Santa, clique aqui para conferir 14 opções na Grande Vitória.  
O ovo de Páscoa no pote serve tanto para presentear como para servir depois do almoço de Páscoa. Quer uma dica para tornar essa experiência, além de deliciosa, divertida? 
Prepare os doces e chame a criançada para montar os ovos nos potinhos, intercalando camadas de creme e confeito.  

OVO DE PÁSCOA NO POTE

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 45 minutos, em média
Nível: médio
Ovo de Páscoa no pote
Receita de ovo de Páscoa no pote rende seis porções Crédito: Mondial/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 colher (sopa) de maisena
  • 1 xícara de leite
  • 2 gemas
  • 100g de chocolate meio amargo
  • ½ xícara de creme de leite
  • 1 colher (café) de essência de baunilha
  • 100g de chocolate ao leite
  • ½ xícara de creme de leite
  • Confeitos/chocolate granulado para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Na panela, coloque o leite condensado.
  2. Misture a maisena com o leite e adicione a mistura aos poucos ao leite condensado, mexendo com um fouet.
  3. Quando engrossar, retire do fogo e coloque 1 colher de sopa desse creme em uma tigela com as gemas. Misture.
  4. Junte o conteúdo da tigela na panela em fogo baixo e mexa até incorporar os ingredientes.
  5. Divida esse creme em duas partes iguais. Junte uma delas com o chocolate meio amargo derretido no banho maria ou no micro-ondas. Misture bem e reserve.
  6. A outra parte, coloque na batedeira, adicione meia xícara de creme de leite e a essência de baunilha e bata em velocidade média. Reserve.
  7. Derreta o chocolate ao leite no banho-maria ou no microondas e misture com meia xícara de creme de leite.
  8. Coloque cada um dos três cremes em sacos de confeitar e leve para gelar por duas horas.
  9. Monte colocando no pote de vidro uma camada do chocolate meio amargo, uma camada dos confeitos ou granulado, uma camada do chocolate branco, outra camada de confeitos ou granulado e por fim uma camada de chocolate ao leite.
  10. Finalize decorando com os confeitos.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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