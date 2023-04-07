Ovo de Páscoa no pote: veja receita fácil de reproduzir em casa

Na panela, coloque o leite condensado.

Misture a maisena com o leite e adicione a mistura aos poucos ao leite condensado, mexendo com um fouet.



Quando engrossar, retire do fogo e coloque 1 colher de sopa desse creme em uma tigela com as gemas. Misture.



Junte o conteúdo da tigela na panela em fogo baixo e mexa até incorporar os ingredientes.



Divida esse creme em duas partes iguais. Junte uma delas com o chocolate meio amargo derretido no banho maria ou no micro-ondas. Misture bem e reserve.



A outra parte, coloque na batedeira, adicione meia xícara de creme de leite e a essência de baunilha e bata em velocidade média. Reserve.



Derreta o chocolate ao leite no banho-maria ou no microondas e misture com meia xícara de creme de leite.



Coloque cada um dos três cremes em sacos de confeitar e leve para gelar por duas horas.



Monte colocando no pote de vidro uma camada do chocolate meio amargo, uma camada dos confeitos ou granulado, uma camada do chocolate branco, outra camada de confeitos ou granulado e por fim uma camada de chocolate ao leite.

