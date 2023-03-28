Chocolate também combina com vinho: saiba como harmonizar

A Páscoa já está aí e o chocolate virou o tema da vez. E a guloseima mais famosa desta época também combina com vinho, outra estrela da Semana Santa.

Para lhe ajudar na harmonização correta dessa dupla, o sommelier Sidney Lucas preparou uma lista com dicas para não errar.

O especialista selecionou chocolates mais clássicos, aqueles dos quais todo mundo recebe pelo menos um durante a Páscoa: ao leite, branco e amargo (70% cacau).

Vinho e chocolate são uma boa combinação para a Páscoa Crédito: Shutterstock

Mas quem gosta de novidade também tem vez, então, Lucas também traz sugestões de vinhos para servir com dois chocolates diferentões: o ruby e o gold. Veja abaixo:

CHOCOLATE AO LEITE - O mais conhecido dos tipos de chocolate é, na verdade, uma receita. O chocolate ao leite é mais cremoso e adocicado, pois leva em sua composição cerca de 30% de cacau, além de leite e açúcar. Para combinar com toda essa doçura, o sommelier indica o Vieira de Sousa Porto Fine Ruby, um vinho do Porto encorpado, com aroma intenso de cerejas e ameixas maduras, junto de notas florais e de ervas frescas.

CHOCOLATE BRANCO - Diferente dos outros tipos de chocolate, que são produzidos a partir das amêndoas do cacau torradas, o chocolate branco é feito com a manteiga de cacau, extraída das sementes do fruto, o que deixa o doce com sabor mais suave e adocicado - e permite boa versatilidade para sobremesas. Para acompanhá-lo, um vinho do tipo branco doce sai do lugar comum e a sugestão do sommelier é o José Maria da Fonseca Moscatel de Setúbal Alambre 2017. Com aromas ricos de casca de laranja confitada, damasco seco, caramelo, e paladar untuoso, é deliciosamente equilibrado e acompanha sobremesas potentes em doçura.

CHOCOLATE AMARGO (70% CACAU) - São considerados amargos os chocolates que levam a partir de 60% de massa de cacau em sua composição. Além disso, essas opções têm pouquíssimo ou nenhum açúcar e também não costumam levar leite na receita. Por não ser tão doce, o leque de combinações com esse chocolate é maior. Sidney Lucas afirma que uma primeira opção seria um Malbec argentino como o Las Moras Malbec Los Intocables, mas a harmonização perfeita acontece com um Porto vintage, como o Fonseca Porto Vintage Quinta do Panascal 2008, ou um LBV, como o Vieira de Sousa Porto LBV 2017.

CHOCOLATE RUBY - De coloração naturalmente rosada, esse tipo de chocolate desenvolvido recentemente tem 47,3% de teor de cacau e 36% de gordura. Seu sabor é levemente doce, mostrando no paladar algo entre amargo e um azedinho no fundo da boca. A complexidade do sabor vem das notas frutadas e levemente ácidas que aparecem na fermentação e, depois que derrete na boca, lembra frutas vermelhas e limão taiti. Para combinar com o ruby, o sommelier sugere um vinho do tipo Marsala (branco fortificado), sendo o Curatolo Arini Marsala Fine Semisecco uma ótima aposta.

CHOCOLATE GOLD - A receita tem como base o chocolate branco, que é caramelizado para dar origem a essa variedade. É um “chocolate caramelo”, com notas caramelizadas, amanteigadas e cremosas e uma pitada de sal. Para combinar com toda a untuosidade do chocolate gold, Lucas sugere uma taça do Vieira de Sousa Porto Fine Tawny, um tinto fortificado que não briga e sim acompanha a doçura do chocolate na boca.