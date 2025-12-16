Polêmica

SBT decide não exibir especial de Zezé após críticas do cantor

Emissora ainda não sabe o que irá colocar no ar na quarta-feira (17). Filhas do apresentador ouviram conselhos externos para impedir a exibição

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:39

Zezé Di Camargo postou um vídeo criticando o SBT após ida de Lula a evento na emissora Crédito: Reprodução/Instagram/@zezedicamargo

O SBT voltou atrás e decidiu não exibir o especial de Natal de Zezé Di Camargo, no próximo dia 17 de dezembro.

O SBT pretendia manter a exibição do especial de Zezé mesmo após o cantor criticar a presença de políticos do governo no lançamento do SBT News. Entretanto, a emissora de Silvio Santos decidiu, na noite de segunda (15), cancelar a exibição da gravação com o artista.

"A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial "Natal é Amor", que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h00. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", disse o SBT, em contato com a reportagem.

Leia mais Janja reage a vídeo de Zezé Di Camargo e critica ataque às filhas de Silvio Santos

A emissora também decidiu não responder diretamente às críticas de Zezé. Segundo a assessoria do canal, a carta aberta escrita por Daniela Beyruti "já diz tudo".

Na madrugada de segunda, Zezé pediu que a emissora não exibisse o programa "Natal é Amor". "Para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Beijo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão... Desculpem, prostituindo. Não faço parte disso", disse.

As herdeiras de Silvio Santos têm sido alvo de críticas pela lista de convidados para o evento de lançamento do canal. Estavam presentes figuras de diferentes lados do espectro político, como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Daniela Beyruti, em nome da família Abravanel, respondeu às críticas ao SBT News em carta aberta enviada à imprensa. Ela afirmou que a proposta do evento era refletir a "pluralidade e o respeito a todas as instituições". "Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo", escreveu a filha de Silvio Santos e presidente do SBT.

Este vídeo pode te interessar

"Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos", disse ainda Daniela Beyruti.