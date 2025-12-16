Editorias do Site
Torta de limão: veja receita fácil de sobremesa para o Natal

Sem ideia do que fazer para servir na ceia? HZ sugere uma guloseima que traz a famosa combinação dos sabores doce e azedo

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:00

Torta-de-limão
Receita da torta de limão rende em média oito porções  Crédito: Marca Renata

Na hora de escolher uma sobremesa para agradar à maioria dos convidados de um almoço ou jantar, o pudim é uma aposta certeira. Mas na preferência dos capixabas, sabemos que a torta de limão também está entre as doçuras sempre bem-vindas à mesa.

Se a sua ideia é servir essa delícia na ceia de Natal ou no réveillon, temos aqui uma receita simples e fácil de preparar, que leva apenas leite condensado, limão, farinha de trigo, manteiga, ovos e açúcar. 

Acompanhe abaixo o passo a passo para fazer essa sobremesa de dar água na boca!

Torta de limão fácil 

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 1 xícara (240g) de farinha de trigo 
  • 3/4 xícara (130g) de manteiga sem sal em cubos
  • 3/4 xícara (125g) de açúcar
  • 1 ovo
  • 1 lata (395g) de leite condensado
  • Suco de 3 limões
  • 3 claras de ovos
  • 1/2 xícara (100g) de açúcar
  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo:

  1. Coloque em uma tigela a farinha, o açúcar, a manteiga e o ovo. Misture com as pontas dos dedos. 
  2. Em seguida, forre uma forma de fundo falso com essa mistura, fazendo furinhos na superfície dela com um garfo. 
  3. Leve-a para assar em forno preaquecido a 180°C até começar a dourar. Reserve. 
  4. Para o recheio, misture o leite condensado com o suco de limão até incorporar bem. Coloque essa mistura sobre a massa já assada.
  5. Ao preparar a cobertura, bata as claras em neve e acrescente o açúcar. Continue batendo até que ela fique firme e brilhosa.
  6. Espalhe por cima do recheio e leve novamente ao forno para dourar, por mais ou menos cinco minutos. 
  7. Retire a torta do forno, deixe esfriar um pouco e deixe na geladeira até firmar. Sirva gelada. 

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

