Claudio Cinti passa por transplante de rim e comemora

O ator e taxista, de 60 anos, fez a cirurgia na última sexta-feira (12/12); ele celebrou o momento e aproveitou para pedir ajuda financeira

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:27

Claudio Cinti fala em "renascimento" após transplante de rim Crédito: Reprodução Instagram

Claudio Cinti, 60, passou por um transplante de rim na última sexta-feira, 12, pouco mais de um ano após enfrentar um período delicado de saúde, marcado por complicações graves como pneumonia e septicemia, uma infecção generalizada.

O procedimento foi realizado após o ator ser considerado apto para a cirurgia em agosto deste ano. Cláudio segue internado, em recuperação, com previsão médica de alta entre 15 e 30 dias.

"Foi algo milagroso. Tem gente que passa anos esperando por um órgão compatível. No meu caso, foi bem rápido. Em agosto eu fiquei apto para fazer o transplante. Estou com uma sensação de renascimento, de que vou poder retomar a minha vida normal. Preciso ressaltar que fiz tudo pelo SUS", disse Cláudio Cinti.

Além de ator, Cinti também atua como taxista e contou que sua rotina profissional estava bastante comprometida em razão das sessões de hemodiálise. O procedimento era realizado três vezes por semana, o que limitava significativamente seus horários de trabalho e a possibilidade de aceitar compromissos mais longos na carreira artística.

"Eu fazia hemodiálise às segundas, quartas e sextas. Isso deixava minha agenda totalmente limitada. No táxi, eu estava trabalhando terças, quintas, sábados e domingos. Já como ator, não podia fazer uma viagem mais longa. Agora, quero poder retomar minha rotina normal assim que possível", disse Cláudio.

Após a alta hospitalar, o ator ainda precisará cumprir um período de repouso domiciliar que pode chegar a três meses. Diante dessa situação, ele usou as redes sociais para pedir apoio financeiro.

"Preciso sobreviver. Então estou passando aqui para vocês que são amigos, parentes. Para quem puder me dar uma força, eu agradeço demais. Vocês já me deram uma força no ano passado, né? Recebi um apoio de muita gente que foi essencial, eu consegui pagar minhas contas graças à doação de vocês. E agora de novo eu fui pego de surpresa nesse período do mês que as contas começam a chegar", disse.

