Isabel Veloso raspa o cabelo pela 6ª vez antes do transplante de medula

Influenciadora digital de 19 anos foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:42

Influenciadora digital de 19 anos foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 19 anos, raspou o cabelo pela sexta vez nesta terça-feira, 21, devido ao tratamento contra o câncer. A jovem, diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, se prepara agora para um transplante de medula óssea.

Durante o tratamento de quimioterapia, Isabel sofreu queda dos fios. No hospital, com ajuda de uma profissional, ela raspou o cabelo. "Hoje me despedi do meu cabelinho, pela 6ª vez. Mas agora será a última, se Deus quiser", compartilhou nas redes sociais.

Isabel Veloso raspa o cabelo pela 6ª vez antes do transplante de medula
Isabel Veloso raspa o cabelo pela 6ª vez antes do transplante de medula Crédito: Instagram/isabelvelosoo

A jovem está internada em Curitiba e passará ainda nesta semana pelo transplante. Tanto seu o pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula, mas a equipe médica optou pela doação do pai. "Eles têm preferência por homem por não ter o hormônio da gestação que a mulher tem", explicou.

Em maio, Isabel havia informado nas redes sociais que o câncer estava em remissão e que poderia fazer o transplante. Até então, ela recebia cuidados paliativos.

