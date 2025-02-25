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Saúde

Isabel Veloso é socorrida pelo Samu após diagnóstico de hepatite e pancreatite

Influenciadora está em tratamento contra um linfoma de Hodgkin desde 2021 e está em cuidados paliativos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 15:24

Influenciadora Isabel Veloso
Influenciadora Isabel Veloso Crédito: Instagram/@isabelvelosoo
A influenciadora digital Isabel Veloso precisou de atendimento médico emergencial na manhã desta terça-feira, 25, após ser diagnosticada com hepatite e pancreatite aguda. Seu marido, Lucas Borbas, compartilhou nas redes sociais uma imagem do momento em que ela era socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na rua, e desabafou: "Que essa tempestade passe logo".
O episódio ocorreu um dia depois de Isabel relatar em suas redes sociais o agravamento de seu estado de saúde. Além da pancreatite e da inflamação no fígado, a influenciadora também mencionou estar sentindo dores no apêndice.

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Isabel está em tratamento contra um linfoma de Hodgkin desde 2021 e está em cuidados paliativos. Recentemente, passou por uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula, mas voltou a ser internada dias depois devido a fortes dores. "Estou sentindo o dobro de dor", escreveu.

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