Isabel Veloso dá à luz ao primeiro filho com 32 semanas de gestação

Isabel Veloso Crédito: Reprodução Instagram @isabelvelosoo

Nasceu neste domingo (29), Arthur, o primeiro filho de Isabel Veloso, 18. A influenciadora, que luta contra um Linfoma de Hodgkins, diagnosticado em 2021, precisou antecipar o parto devido ao seu estado de saúde. O bebê nasceu com 32 semanas de gestação, por meio de cesariana, em uma maternidade na cidade de Cascavel, Paraná.

Antes do nascimento, o marido de Isabel, Lucas Borbas compartilhou nas redes sociais uma foto, mostrando o casal na sala de parto. Horas depois, ele anunciou o nascimento do primeiro filho do casal: "Sou pai".

Antes do parto, Isabel já tinha avisado aos seus seguidores sobre a possibilidade do nascimento prematuro de Arthur e lamentou. "Não foi escolha minha ter o neném agora, antes do tempo. Me culpei muito. Só que eu também não posso querer exagerar, esperar até 40 semanas e não estar bem", explicou.