Isabel Veloso dá à luz ao primeiro filho com 32 semanas de gestação

Nasceu neste domingo (29), Arthur, o primeiro filho de Isabel Veloso, 18. A influenciadora, que luta contra um Linfoma de Hodgkins, diagnosticado em 2021, precisou antecipar o parto devido ao seu estado de saúde. O bebê nasceu com 32 semanas de gestação, por meio de cesariana, em uma maternidade na cidade de Cascavel, Paraná.
Antes do nascimento, o marido de Isabel, Lucas Borbas compartilhou nas redes sociais uma foto, mostrando o casal na sala de parto. Horas depois, ele anunciou o nascimento do primeiro filho do casal: "Sou pai".
Antes do parto, Isabel já tinha avisado aos seus seguidores sobre a possibilidade do nascimento prematuro de Arthur e lamentou. "Não foi escolha minha ter o neném agora, antes do tempo. Me culpei muito. Só que eu também não posso querer exagerar, esperar até 40 semanas e não estar bem", explicou.
Veloso explicou, também, que a doença progrediu alguns meses depois da descoberta da gravidez. Desde então, retornou ao tratamento com quimioterapia, porém os resultados não foram positivos. "A quimio não fez efeito. Os tumores no tórax cresceram, formaram uma massa só", desabafou, em suas redes sociais.