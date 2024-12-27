Marcus Buaiz e Isis Valverde publicam primeiras fotos do casamento

De forma discreta, o empresário capixaba Marcus Buaiz e a atriz Isis Valverde trocaram alianças oficialmente. Após rumores de uma possível festa de casamento, o casal compartilhou nas redes sociais fotos da cerimônia.
“Há momentos que são mais que especiais; são eternos”, escreveu Buaiz na legenda do carrossel.
Isis vestiu um vestido de alça e decotado, além de um acessório de pérolas na cabeça, enquanto Buaiz apostou em uma camisa de linho bege. Nas fotos com o casal, os dois filhos de Marcus Buaiz - do casamento com a cantora Wanessa Camargo -, e o filho de Isis - da relação com o modelo André Resende.
Casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde
Isis e Buaiz oficializaram o relacionamento no início de 2023 e estão juntos desde então.