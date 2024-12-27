Marcus Buaiz e Isis Valverde publicam primeiras fotos do casamento

Isis vestiu um vestido de alça e decotado, além de um acessório de pérolas na cabeça, enquanto Buaiz apostou em uma camisa de linho bege. Nas fotos com o casal, os dois filhos de Marcus Buaiz - do casamento com a cantora Wanessa Camargo -, e o filho de Isis - da relação com o modelo André Resende.