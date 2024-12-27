Como foi 2024 para Iza, com gravidez, traição, término de relacionamento e nascimento de Nala

Cantora Iza grávida Crédito: Reprodução/Instagram

Quem abre o Instagram de Iza, dificilmente não fica um tiquinho emocionado com as fotos recentes da cantora com sua filha, Nala. A bebê chegou em outubro para alegrar a vida da artista, após um ano marcado por altos e baixos. Em meio a realizações pessoais, ela enfrentou problemas na vida amorosa, mas termina 2024 com imagens de felicidade pura.

Em março, enquanto pulava Carnaval com os fãs, Iza descobriu que estava grávida. Pouco mais de um ano após começar a namorar Yuri Lima, jogador de futebol que então atuava no Mirassol, os dois anunciaram que estavam esperando um bebê.

"É menina!". O casal descobriu que esperava uma filha e resolveu chamá-la de Nala. Iza dublou a leoa no filme de "O Rei Leão" e estabeleceu uma conexão grande com o nome, tanto que resolveu chamar assim a sua futura bebê.

Em meio à gravidez, a cantora descobriu que Yuri a havia traído. Uma grande confusão tomou conta de sua vida, com vídeo de explicação, fim de relacionamento, retratação, exposição da suposta amante, volta do relacionamento...