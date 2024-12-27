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Retrospectiva

Como foi 2024 para Iza, com gravidez, traição, término de relacionamento e nascimento de Nala

Em meio a realizações pessoais, cantora enfrentou problemas na vida amorosa, mas termina 2024 com imagens de felicidade pura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 13:06

Cantora Iza grávida
Cantora Iza grávida Crédito: Reprodução/Instagram
Quem abre o Instagram de Iza, dificilmente não fica um tiquinho emocionado com as fotos recentes da cantora com sua filha, Nala. A bebê chegou em outubro para alegrar a vida da artista, após um ano marcado por altos e baixos. Em meio a realizações pessoais, ela enfrentou problemas na vida amorosa, mas termina 2024 com imagens de felicidade pura.
Em março, enquanto pulava Carnaval com os fãs, Iza descobriu que estava grávida. Pouco mais de um ano após começar a namorar Yuri Lima, jogador de futebol que então atuava no Mirassol, os dois anunciaram que estavam esperando um bebê.
"É menina!". O casal descobriu que esperava uma filha e resolveu chamá-la de Nala. Iza dublou a leoa no filme de "O Rei Leão" e estabeleceu uma conexão grande com o nome, tanto que resolveu chamar assim a sua futura bebê.

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Em meio à gravidez, a cantora descobriu que Yuri a havia traído. Uma grande confusão tomou conta de sua vida, com vídeo de explicação, fim de relacionamento, retratação, exposição da suposta amante, volta do relacionamento...
Em outubro, Nala chegou. A cantora não compartilhou muitos registros ao lado da filha, mas derreteu o coração dos fãs com um vídeo cantando para a pequena.

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