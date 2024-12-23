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Está 24 horas presente, diz Iza sobre Yuri Lima, pai de Nala

A cantora disse em entrevista ao Fantástico que o jogador de futebol Yuri Lima, seu ex-companheiro e pai da pequena Nala, 2 meses, está muito presente na vida dela.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:10

Yuri Lima e a cantora Iza
Yuri Lima e a cantora Iza: presentes na vida de Nala Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Iza, 34, disse em entrevista ao Fantástico (Globo) de domingo (22) que o jogador de futebol Yuri Lima, 30, seu ex-companheiro e pai da pequena Nala, 2 meses, está muito presente na vida dela. Vale lembrar que ambos se separaram após Iza descobrir uma traição.
"Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. A responsabilidade é de nós dois, né? E então ele fez uma escolha de ficar mais próximo. De estar mais presente", disse ela ao revelar que agora ele mora no Rio de Janeiro.
Essa foi a única resposta com relação ao ex-namorado. Apesar disso, a artista não falou nada a respeito de uma possível reconciliação com ele.
Iza escolheu mostrar pela primeira vez o rosto da pequena só dois meses após seu nascimento. Segundo ela, a menina quem vai escolher se quer exposição ou não.
"A vida é muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala realmente me transformou em uma pessoa melhor. Me transformou numa mulher mais completa. Ela não para quieta. Não sei se é porque eu sacudi ela na minha barriga durante esses nove meses", brincou.

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