Está 24 horas presente, diz Iza sobre Yuri Lima, pai de Nala

Yuri Lima e a cantora Iza: presentes na vida de Nala Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Iza, 34, disse em entrevista ao Fantástico (Globo) de domingo (22) que o jogador de futebol Yuri Lima, 30, seu ex-companheiro e pai da pequena Nala, 2 meses, está muito presente na vida dela. Vale lembrar que ambos se separaram após Iza descobrir uma traição.

"Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. A responsabilidade é de nós dois, né? E então ele fez uma escolha de ficar mais próximo. De estar mais presente", disse ela ao revelar que agora ele mora no Rio de Janeiro.

Essa foi a única resposta com relação ao ex-namorado. Apesar disso, a artista não falou nada a respeito de uma possível reconciliação com ele.

Iza escolheu mostrar pela primeira vez o rosto da pequena só dois meses após seu nascimento. Segundo ela, a menina quem vai escolher se quer exposição ou não.