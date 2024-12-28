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Saúde

Kevinho fala de saúde mental após diagnóstico de câncer da mãe: 'Me afundei numa depressão'

Cantor diz ter perdido 14 quilos, lança nova música e afirma estar 'em constante evolução'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 08:22

Kevinho diz ter perdido 14 quilos que ganhou por causa de depressão após diagnóstico de câncer da mãe
Kevinho diz ter perdido 14 quilos que ganhou por causa de depressão após diagnóstico de câncer da mãe Crédito: Reprodução Instagram @kevinho
O cantor Kevinho, 26, compartilhou um relato nas redes sociais nesta quinta-feira (26) sobre sua saúde mental após o diagnóstico de câncer de sua mãe. Ele disse que se afundou em uma "depressão gigante" nos últimos dois anos.
O artista relatou ter deixado a carreira de lado para cuidar da mãe. Por causa do quadro depressivo, Kevinho afirmou ter ganhado peso. Ele compartilhou uma foto de um ano atrás e disse ter perdido 14 quilos desde então.
"Logo após a notícia do diagnóstico da minha mãe, me afundei numa depressão gigante, o medo e as incertezas faziam eu descontar tudo na comida. Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde", escreveu na legenda da foto publicada nos stories do Instagram.
O cantor começou o relato explicando a decisão de pausar a carreira musical para estar junto à mãe. "Quem me acompanha sabe o quão difícil foram esses últimos dois anos da minha vida. Receber a notícia que minha mãe estava doente foi um baque para todos da minha família. Abdicar da minha carreira pra cuidar da pessoa mais importante pra mim foi a escolha mais certa eu poderia ter feito, e faria tudo novamente", disse.
"Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada. E, pra comemorar, o Kevinho está de volta, fazendo o que mais ano na vida, que é música pra vocês", complementou. Seu retorno acontece com o lançamento da música "IA" nesta sexta-feira (27).
"Em breve, farei um vídeo falando tudo que passei nesses últimos anos, depois do diagnóstico da minha mãe. Me abalou muito e foram muitas batalhas que só quem já passou por isso sabe. Depressão me pegou de um jeito que nunca imaginei, mas Deus sabe de tudo e não dá um fardo que a gente não possa carregar!", falou também.
Kevinho afirma estar "curado e em constante evolução".

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