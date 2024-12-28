Kevinho fala de saúde mental após diagnóstico de câncer da mãe: 'Me afundei numa depressão'

Kevinho diz ter perdido 14 quilos que ganhou por causa de depressão após diagnóstico de câncer da mãe Crédito: Reprodução Instagram @kevinho

O cantor Kevinho, 26, compartilhou um relato nas redes sociais nesta quinta-feira (26) sobre sua saúde mental após o diagnóstico de câncer de sua mãe. Ele disse que se afundou em uma "depressão gigante" nos últimos dois anos.

O artista relatou ter deixado a carreira de lado para cuidar da mãe. Por causa do quadro depressivo, Kevinho afirmou ter ganhado peso. Ele compartilhou uma foto de um ano atrás e disse ter perdido 14 quilos desde então.

"Logo após a notícia do diagnóstico da minha mãe, me afundei numa depressão gigante, o medo e as incertezas faziam eu descontar tudo na comida. Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde", escreveu na legenda da foto publicada nos stories do Instagram.

O cantor começou o relato explicando a decisão de pausar a carreira musical para estar junto à mãe. "Quem me acompanha sabe o quão difícil foram esses últimos dois anos da minha vida. Receber a notícia que minha mãe estava doente foi um baque para todos da minha família. Abdicar da minha carreira pra cuidar da pessoa mais importante pra mim foi a escolha mais certa eu poderia ter feito, e faria tudo novamente", disse.

"Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada. E, pra comemorar, o Kevinho está de volta, fazendo o que mais ano na vida, que é música pra vocês", complementou. Seu retorno acontece com o lançamento da música "IA" nesta sexta-feira (27).

"Em breve, farei um vídeo falando tudo que passei nesses últimos anos, depois do diagnóstico da minha mãe. Me abalou muito e foram muitas batalhas que só quem já passou por isso sabe. Depressão me pegou de um jeito que nunca imaginei, mas Deus sabe de tudo e não dá um fardo que a gente não possa carregar!", falou também.