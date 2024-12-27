É o GG!

Léo Santana faz show gratuito no ES neste domingo (29)

Cantor promete um repertório recheado de sucessos para o Norte do Estado. Banda Jammil também faz parte da programação
Felipe Khoury

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 13:20

Léo Santana se apresenta em Conceição da Barra neste domingo (29) Crédito: Reprodução/Instagram/@leosantana/@aleffera
O cantor Léo Santana promete colocar Conceição da Barra para dançar neste domingo (29), às 22h, com um show gratuito que marca a abertura oficial do réveillon na cidade do Norte do ES. O evento será realizado em um palco montado na orla, garantindo diversão para moradores e turistas.
Conhecido por seus hits dançantes como "Santinha" e "Revoada", Léo Santana deve atrair um grande público e promete um repertório recheado de sucessos. O show é apenas o início de uma programação especial preparada para celebrar o fim de 2024 e a chegada de 2025 em grande estilo.
No sábado (28), quem comanda a festa é a banda Jammil, conhecida por sucessos como "Praieiro" e "Colorir Papel". Já na terça-feira (31), na aguardada noite de virada, a animação ficará por conta da banda UAU, que promete encerrar o ano com um espetáculo inesquecível.
Banda Jammil também vai tocar no Norte do ES Crédito: Instagram/ @bandajammil

SERVIÇO

  • Shows de Réveillon em Conceição da Barra  
  • Sábado (28)
  • 20h30 - Chocolate & Cia
    • 22h - Jammil
    • 23h30 - Banda Neon
    • 01h - Agitaê

    • Domingo (29)
    • 16h - Aeróbica com Dudu e Jefferson
    • 19h - Gabriel Sabadim
    • 20h30 - Tyhenri
    • 22h - Leo Santana
    • 23h30 - Rhaga Boy´s

    • Segunda (30)
    • 16h - Aeróbica com Dudu e Jeferson

    • Terça-feira (31)
    • 16h - Aeróbica com Dudu e Jeferson
    • 18h - Banda Cerradu’s
    • 19h30 - Claudinho Elétrico
    • 21h - Banda Black Fox Brasil
    • 23h30 - Banda Uau

    • Onde: Orla de Conceição da Barra
    • Gratuito

