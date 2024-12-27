Léo Santana faz show gratuito no ES neste domingo (29)

O cantor Léo Santana promete colocar Conceição da Barra para dançar neste domingo (29), às 22h, com um show gratuito que marca a abertura oficial do réveillon na cidade do Norte do ES. O evento será realizado em um palco montado na orla, garantindo diversão para moradores e turistas.
Conhecido por seus hits dançantes como "Santinha" e "Revoada", Léo Santana deve atrair um grande público e promete um repertório recheado de sucessos. O show é apenas o início de uma programação especial preparada para celebrar o fim de 2024 e a chegada de 2025 em grande estilo.
No sábado (28), quem comanda a festa é a banda Jammil, conhecida por sucessos como "Praieiro" e "Colorir Papel". Já na terça-feira (31), na aguardada noite de virada, a animação ficará por conta da banda UAU, que promete encerrar o ano com um espetáculo inesquecível.
SERVIÇO
- Shows de Réveillon em Conceição da Barra
- Sábado (28)
- 20h30 - Chocolate & Cia
- 22h - Jammil
- 23h30 - Banda Neon
- 01h - Agitaê
- Domingo (29)
- 16h - Aeróbica com Dudu e Jefferson
- 19h - Gabriel Sabadim
- 20h30 - Tyhenri
- 22h - Leo Santana
- 23h30 - Rhaga Boy´s
- Segunda (30)
- 16h - Aeróbica com Dudu e Jeferson
- Terça-feira (31)
- 16h - Aeróbica com Dudu e Jeferson
- 18h - Banda Cerradu’s
- 19h30 - Claudinho Elétrico
- 21h - Banda Black Fox Brasil
- 23h30 - Banda Uau
- Onde: Orla de Conceição da Barra
- Gratuito