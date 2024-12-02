Falamansa é atração confirmada na temporada de verão de Itaúnas

Falamansa estará no ES em dezembro Crédito: Thiago Rodrigues

Dos dias 27 a 31 de dezembro, Itaúnas, em Conceição da Barra, receberá diversas atrações para agitar a temporada de fim de ano. E para abrir os trabalhos, ninguém menos do que Falamansa irá tocar no dia 27, uma sexta-feira, no Buraco do Tatu. A banda, que é uma veterana na vila, promete levar seus maiores sucessos, como “Xote da Alegria” e “Oh! Chuva”, para os capixabas.

Os ingressos já estão à venda através do site Sympla e custam entre R$ 95 (meia, 1º lote) e R$ 190 (inteira, 1º lote). A festa, que será um esquenta do festival Paraíso Alucinado, contará com shows de Forró Di Casa e DJ Vhinny convida DJ Márcio. Nas redes sociais, o vocalista do Falamansa mandou um recado para os capixabas.

“Muita gente perguntando se vai ter Falamansa no final do ano em Itaúnas. E a resposta é sim. Não perde essa, não. É o Esquenta Alucinado para já começar as festividades, comemorando o final deste ano e início de 2025, certo?”, disse Tato, vocalista da banda que já gravou até um DVD em Itaúnas.

Já a partir do dia 28 de dezembro, diversos artistas do forró sobem ao palco do Buraco do Tatu para marcar esse fim de ano com muita música. Entre os shows confirmados estão Mestrinho, Trio Alvorada, Forroçacana, Trio Xamego, Raiz Do Sana, Diego Oliveira, Alvorada, Coisa De Zé e Forrofiá.

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