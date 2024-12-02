Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Falamansa é atração confirmada na temporada de verão de Itaúnas
Muito forró!

Falamansa é atração confirmada na temporada de verão de Itaúnas

Banda de forró se apresenta no Buraco do Tatu. Outros shows também compõe a programação de fim de ano, como Mestrinho e Trio Xamego
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 14:26

Falamansa
Falamansa estará no ES em dezembro Crédito: Thiago Rodrigues
Dos dias 27 a 31 de dezembro, Itaúnas, em Conceição da Barra, receberá diversas atrações para agitar a temporada de fim de ano. E para abrir os trabalhos, ninguém menos do que Falamansa irá tocar no dia 27, uma sexta-feira, no Buraco do Tatu. A banda, que é uma veterana na vila, promete levar seus maiores sucessos, como “Xote da Alegria” e “Oh! Chuva”, para os capixabas.
Os ingressos já estão à venda através do site Sympla e custam entre R$ 95 (meia, 1º lote) e R$ 190 (inteira, 1º lote). A festa, que será um esquenta do festival Paraíso Alucinado, contará com shows de Forró Di Casa e DJ Vhinny convida DJ Márcio. Nas redes sociais, o vocalista do Falamansa mandou um recado para os capixabas.
“Muita gente perguntando se vai ter Falamansa no final do ano em Itaúnas. E a resposta é sim. Não perde essa, não. É o Esquenta Alucinado para já começar as festividades, comemorando o final deste ano e início de 2025, certo?”, disse Tato, vocalista da banda que já gravou até um DVD em Itaúnas.
Já a partir do dia 28 de dezembro, diversos artistas do forró sobem ao palco do Buraco do Tatu para marcar esse fim de ano com muita música. Entre os shows confirmados estão Mestrinho, Trio Alvorada, Forroçacana, Trio Xamego, Raiz Do Sana, Diego Oliveira, Alvorada, Coisa De Zé e Forrofiá. 

SERVIÇO

  • Falamansa em Itaúnas
  • Quando: 27 de dezembro
  • Onde: Buraco do Tatu - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Ingressos: de R$ 95 (meia, 1º lote) a R$ 190 (inteira, 1º lote), disponíveis no site Sympla

Veja Também

Gusttavo Lima vem ao ES para DVD de Joelma: “Vamos fazer história em Vitória”

Verão na Multiplace Mais terá Zé Neto e Cristiano, Filipe Ret e Pedro Sampaio

Mumuzinho promete agitar Guarapari com muito pagode em beach club

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura forró itaúnas Conceição da Barra Música Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados