Gusttavo Lima vem ao ES para DVD de Joelma: “Vamos fazer história em Vitória”

Gusttavo Lima confirma participação em novo DVD de Joelma no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@joelmaarealAugusto Albuquerque/Divulgação

Correção Ao contrário do que foi anunciado pela assessoria de comunicação do evento, o capixaba Alemão do Forró não irá gravar uma faixa no DVD da cantora Joelma. O cantor é uma das atrações do evento, mas seu show não será parte do DVD.

“Eu fui surpreendido por uma mensagem da Joelma. Ela falou assim: ‘Gustavo, eu vou gravar um DVD. Você participa comigo?. Eu falei: ‘Lógico que eu participo’. Fiquei mega feliz com esse convite. Tenho certeza que vamos fazer história lá em Vitória, em janeiro”, disse Gusttavo Lima.

Essa é a segunda participação especial já confirmada. A peruana Rossy War também vai gravar uma faixa com Joelma. Além disso, o capixaba Alemão do Forró estará na festa e fará um show completo - que não se estende ao DVD.

Entre as canções que irão compor o setlist, a paraense já deu spoiler de algumas, como “Rosa Branca”, “Amor Não Te Esqueci”, “Nossa História Acabou”, “As Horas Teimam”, “Nunca Pensé Llorar”, “Meus Medos”, “Lágrimas de Amor”, “Vamos Ficar de Bem” e “Pra Não Morrer de Amor”.

Joelma vai gravar DVD em Vitória em 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@joelmaareal/@danieljanssens

Joelma é uma das artistas mais premiadas da música brasileira. Com uma carreira de mais de 30 anos, a artista se tornou a única brasileira a alcançar um disco de diamante quíntuplo. Com mais de 22 milhões de álbuns vendidos, a paraense é uma das artistas mais vendidas na história da música brasileira.

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