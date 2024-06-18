Alemão do Forró fará show de encerramento da turnê de Joelma no ES

A energia do forró capixaba estará presente na turnê internacional “Isso é Calypso Tour Brasil”, que trará Joelma para o Espírito Santo! Alemão do Forró fará o show de encerramento do evento, que vai acontecer no dia 11 de janeiro de 2025. Antes de Alemão entrar no palco, Joelma irá gravar parte do seu DVD. Os ingressos já estão à venda, com meia entrada a partir de R$ 90. O local do show ainda não foi definido.
O cantor está empolgado para cantar para um público tão diversificado.
“Vou representar a música capixaba em uma turnê internacional! É uma honra e uma responsabilidade. Significa levar a riqueza cultural e as tradições do Espírito Santo para um público mais amplo. É uma oportunidade de mostrar a qualidade e a diversidade da nossa música, e de orgulhar ainda mais os capixabas que gostam do nosso trabalho”
A turnê vai contar com outros shows e participações especiais que ainda serão divulgadas. A confirmação do show do capixaba como encerramento do evento é um presente para os fãs, que terão a oportunidade de celebrar a cultura regional com uma super estrutura. “Será um grande evento que certamente ficará marcado na minha carreira”, completou o cantor.
Turnê “Isso é Calypso Tour Brasil”
Depois de passar por Recife, São Paulo e Belém, é a vez de Vitória receber a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil” de Joelma. Com mais de 30 cidades visitadas, uma tour internacional e mais de 1 milhão de espectadores, Joelma retorna aos palcos com o projeto inovador que está sendo registrado em um novo DVD. Este projeto especial envolve a gravação de cinco DVDs em cinco cidades brasileiras, sendo o Espírito Santo a penúltima parada.
SERVIÇO
- “ISSO É CALYPSO TOUR BRASIL” – JOELMA
- Data: 11 de janeiro de 2025 – sábado
- Line-up: Alemão do Forró
- Local: será divulgado em breve
- Ingressos: vendas pelo site LeBillet