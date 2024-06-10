Festa de Cariacica terá shows de Amado Batista, Barões da Pisadinha e Alemão do Forró

O município de Cariacica está fazendo 134 anos e, quem ganha a festa, é o morador da Grande Vitória. Nos dias 21, 22 e 23 de junho, o parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, será palco de um megaevento que contará com mais de 10 atrações nacionais e regionais, além de entrada gratuita.
Do forró ao pagode, a programação inclui shows de Amado Batista, Barões da Pisadinha, Alemão do Forró e grupo Bom Gosto. Também no cardápio estão o grupo Pele Morena, Emerson Xumbrega, Junior Marques, Rony & Ricy, Taiana França e Priscila Ribeiro. Não faltam opções musicais para curtir!
Na sexta-feira (21), as atrações serão Rony e Ricy, Amado Batista e Taiana França e os portões serão abertos às 19h30. No sábado (22), tocam Pele Morena, Junior Marques e Barões da Pisadinha, a partir das 19h. E já no domingo (23), se apresentam Emerson Xumbrega, Priscila Ribeiro, Bom Gosto e Alemão do Forró, a partir das 13h.
SERVIÇO
- FESTA DE 134 ANOS DE CARIACICA
- Onde: Área do Parque de Exposições de Cariacica, no Parque o Cravo e a Rosa, Nova Brasília