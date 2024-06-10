Carnaval de Vitória: sorteio dos desfiles dos Grupos A e B será neste sábado (15)

Imperatriz do Forte na avenida pelo Grupo A em 2024 Crédito: Alberto Borém

O sorteio da ordem do desfile dos grupos de acesso do Carnaval de Vitória 2025 já tem data e local para acontecer. Os amantes do carnaval capixaba poderão conhecer a programação do próximo ano neste sábado (15), às 21h, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. O evento carnavalesco fará parte do Festival do Caranguejo, que inicia nesta quinta (13) e segue até domingo (16).

Segundo a organização, o sorteio contará com a participação das escolas Rosa de Ouro, Império de Fátima, São Torquato, Pega no Samba, Andaraí, Independente de Eucalipto e Mocidade da Praia, ambas do Grupo “A”. Já do grupo “B”, participam as escolas Tradição Serrana, Chega Mais, Barreiros, Mocidade da Serra e União Jovem de Itacibá.

"Estamos emocionados em unir forças com o Festival do Caranguejo e trazer esta combinação inédita de gastronomia e cultura para Serra", disse Sandro Rosa, presidente da LIESES.

Os desfiles dos grupos de acesso acontecem nos dias 21 (Grupo A) e 23 (Grupo B) de fevereiro, no Sambão do Povo. Já o Grupo Especial entra na avenida no dia 22.

São Torquato foi a 4ª a desfilar e encantou o público no Sambão do Povo neste ano Crédito: Rodrigo Gavini

MÚSICA E GASTRONOMIA

O Festival do Caranguejo, em sua segunda edição, celebra a tradição culinária local e destaca os sabores únicos dos frutos do mar. Com uma variedade de pratos deliciosos e atividades interativas, o festival oferece uma oportunidade para os amantes da gastronomia explorarem os melhores sabores que a região tem a oferecer.

O evento acontece de 13 a 16 de junho e promete ser uma celebração memorável da cultura, gastronomia e tradição da cidade de Serra. Haverá ainda uma extensa programação musical, com shows de Amaro Lima, Lion Jump, Emerson Xumbrega, João Martins, entre outros.

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