Carnaval de Vitória: escolas de samba recebem premiação inédita

As escolas de samba que mais se destacaram no Carnaval Capixaba 2024 serão premiadas neste domingo (7), no Clube da Pesca, em Vitória, a partir das 15h. O ingresso para acompanhar a premiação custa R$ 10.
O evento terá a participação dos cantores Danilo Cezar, Axel Fernandez, Jacaré do Samba Crioulo, Thiago Costa, Grupo Ritmo Capixaba, além de roda de samba.
O projeto é do canal Capixabices. “Já são mais de 15 anos acompanhando o Carnaval de Vitória e tenho muito orgulho da evolução que conquistamos. Sentia falta de um espaço dedicado ao tema para dar visibilidade ao que acontece nos bastidores do carnaval durante todo o ano”, explica o agente cultural Vinicius Vasconcelos.
COMO VAI ACONTECER?
A equipe do Capixabices avaliou mais de 20 categorias, distribuídas entre os desfiles de sexta-feira (Grupo de Acesso A), sábado (Grupo Especial) e domingo (Grupo de Acesso B). Confira a lista de premiados:
- Acesso B
- Desfile do ano, carro de som, comissão de frente e casal de mestre-sala e porta-bandeira: Rosas de Ouro
- Bateria e samba-enredo: Chega Mais
- Acesso A
- Desfile do ano e carro de som: Imperatriz do Forte
- Samba-enredo: Império de Fátima
- Bateria: Mocidade da Praia
- Mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente: São Torquato
- Especial
- Desfiles do ano: Chegou O Que Faltava e MUG
- Ala Coreografada e harmonia: Boa Vista
- Rainha de bateria: Rayane Rosa
- Carro de som: Pega no Samba
- Passistas: Jucutuquara
- Bateria e comissão de frente: MUG
- Casal de mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo: Piedade
- Alegorias, fantasias, 2º casal de mestre-sala e porta-bandeira, baianas: Chegou O Que Faltava
SERVIÇO
Troféu Capixabices 2024
● Data: 7 de abril
● Horário: 15h
● Ingressos: R$ 10
● Local: Clube de Pesca, Av. Dário Lourenço, 89 - Mário Cypreste, em Vitória
● Site de vendas: No site da Brasilticket
● Data: 7 de abril
● Horário: 15h
● Ingressos: R$ 10
● Local: Clube de Pesca, Av. Dário Lourenço, 89 - Mário Cypreste, em Vitória
● Site de vendas: No site da Brasilticket