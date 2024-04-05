Carnaval de Vitória: escolas de samba recebem premiação inédita

Premiação contará com mais de 20 categorias, distribuídas entre os desfiles dos Grupos de Acesso e o Grupo Especial Crédito: Rodrigo Gavini

As escolas de samba que mais se destacaram no Carnaval Capixaba 2024 serão premiadas neste domingo (7), no Clube da Pesca, em Vitória, a partir das 15h. O ingresso para acompanhar a premiação custa R$ 10.

O evento terá a participação dos cantores Danilo Cezar, Axel Fernandez, Jacaré do Samba Crioulo, Thiago Costa, Grupo Ritmo Capixaba, além de roda de samba.

O projeto é do canal Capixabices. “Já são mais de 15 anos acompanhando o Carnaval de Vitória e tenho muito orgulho da evolução que conquistamos. Sentia falta de um espaço dedicado ao tema para dar visibilidade ao que acontece nos bastidores do carnaval durante todo o ano”, explica o agente cultural Vinicius Vasconcelos.

COMO VAI ACONTECER?

A equipe do Capixabices avaliou mais de 20 categorias, distribuídas entre os desfiles de sexta-feira (Grupo de Acesso A), sábado (Grupo Especial) e domingo (Grupo de Acesso B). Confira a lista de premiados:

Acesso B

Desfile do ano, carro de som, comissão de frente e casal de mestre-sala e porta-bandeira: Rosas de Ouro

Bateria e samba-enredo: Chega Mais





Acesso A

Desfile do ano e carro de som: Imperatriz do Forte

Samba-enredo: Império de Fátima

Bateria: Mocidade da Praia

Mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente: São Torquato





Especial

Desfiles do ano: Chegou O Que Faltava e MUG

Ala Coreografada e harmonia: Boa Vista

Rainha de bateria: Rayane Rosa

Carro de som: Pega no Samba

Passistas: Jucutuquara

Bateria e comissão de frente: MUG

Casal de mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo: Piedade

Alegorias, fantasias, 2º casal de mestre-sala e porta-bandeira, baianas: Chegou O Que Faltava

SERVIÇO