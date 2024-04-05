Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval de Vitória: escolas de samba recebem premiação inédita
Folia

Carnaval de Vitória: escolas de samba recebem premiação inédita

Agremiações que mais se destacaram no Carnaval de Vitória deste ano serão premiadas no domingo (7), no Clube de Pesca, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 19:36

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Premiação contará com mais de 20 categorias, distribuídas entre os desfiles dos Grupos de Acesso e o Grupo Especial Crédito: Rodrigo Gavini
As escolas de samba que mais se destacaram no Carnaval Capixaba 2024 serão premiadas neste domingo (7), no Clube da Pesca, em Vitória, a partir das 15h. O ingresso para acompanhar a premiação custa R$ 10.
O evento terá a participação dos cantores Danilo Cezar, Axel Fernandez, Jacaré do Samba Crioulo, Thiago Costa, Grupo Ritmo Capixaba, além de roda de samba. 
O projeto é do canal Capixabices. “Já são mais de 15 anos acompanhando o Carnaval de Vitória e tenho muito orgulho da evolução que conquistamos. Sentia falta de um espaço dedicado ao tema para dar visibilidade ao que acontece nos bastidores do carnaval durante todo o ano”, explica o agente cultural Vinicius Vasconcelos.

COMO VAI ACONTECER?

A equipe do Capixabices avaliou mais de 20 categorias, distribuídas entre os desfiles de sexta-feira (Grupo de Acesso A), sábado (Grupo Especial) e domingo (Grupo de Acesso B). Confira a lista de premiados:
  • Acesso B
  •  Desfile do ano, carro de som, comissão de frente e casal de mestre-sala e porta-bandeira: Rosas de Ouro
  • Bateria e samba-enredo: Chega Mais

  • Acesso A 
  • Desfile do ano e carro de som: Imperatriz do Forte
  • Samba-enredo: Império de Fátima
  • Bateria: Mocidade da Praia 
  • Mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente: São Torquato

  • Especial
  • Desfiles do ano: Chegou O Que Faltava e MUG 
  • Ala Coreografada e harmonia: Boa Vista 
  • Rainha de bateria: Rayane Rosa 
  • Carro de som: Pega no Samba 
  • Passistas: Jucutuquara 
  • Bateria e comissão de frente: MUG 
  • Casal de mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo: Piedade 
  • Alegorias, fantasias, 2º casal de mestre-sala e porta-bandeira, baianas: Chegou O Que Faltava

SERVIÇO

Troféu Capixabices 2024 
Data: 7 de abril 
Horário: 15h
Ingressos: R$ 10 
Local: Clube de Pesca, Av. Dário Lourenço, 89 - Mário Cypreste, em Vitória
Site de vendas: No site da Brasilticket

Veja Também

Festival de Alegre 2024 inicia venda de ingressos nesta sexta-feira (5)

Obras de Heidi Liebermann ganham exposição imersiva no Palácio Anchieta

De Carol Lemke a Leoziinho, veja as novidades musicais do Tocou, Pocou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Cultura Escolas de Samba Samba Sambão do Povo sambódromo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados