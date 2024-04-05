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Muita cor!

Obras de Heidi Liebermann ganham exposição imersiva no Palácio Anchieta

A exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" acontece até 10 de julho. Com entrada gratuita, a mostra é uma celebração aos 50 anos de carreira da artista plástica alemã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 15:50

Exposição
A exposição celebra dos 50 anos de carreira da artista plástica Heidi Liebermann Crédito: Divulgação
Uma explosão de cores. Assim podemos definir a exposição "O Fabuloso Mundo das Cores", que chega ao Palácio Anchieta, em Vitória, no dia 9 de abril. A mostra, que segue até 10 de julho, é uma celebração dos 50 anos de carreira da artista plástica alemã, Heidi Liebermann, que vive e trabalha no Espírito Santo desde 1974.
Com entrada gratuita, a exposição não será uma retrospectiva, mas uma experiência dinâmica e harmônica criada sobre o atual trabalho de Heidi, que tem como marca registrada a sua exuberante paleta de cores. Será uma oportunidade do público capixaba se transportar para um mundo colorido por meio de pinturas.
Exposição
A exposição celebra dos 50 anos de carreira da artista plástica Heidi Liebermann Crédito: Divulgação

UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

A exposição será composta por trabalhos inéditos em diferentes formatos e vai apresentar ao visitante pinturas abstratas e figurativas. Se os poemas contam histórias pelas palavras, Heidi vai encantar através de suas fascinantes formas, cores e pinceladas. Características predominantes em sua linguagem artística.
Quem for ao Espaço Cultural do Palácio Anchieta fará um passeio imersivo pelo universo criativo da artista que será revelado pouco a pouco. A cada ambiente o público é convidado a experimentar e a interagir com uma diversidade de cores.
No Salão Central, o visitante irá se surpreender quando for direcionado por um túnel até um painel de aproximadamente 11 metros de comprimento feito especialmente para esta exposição. A série “A Vida é uma Caixa de Surpresas” é constituída por 84 obras individuais de Heidi. Um jogo de dados vai possibilitar que o visitante faça uma montagem autoral da composição da obra da artista.
"Senti a necessidade de transmitir através das cores uma energia e leveza que trazem o desejo de liberdade, o que é indispensável para a felicidade”, destaca a artista plástica Heidi Liebermann.
A exposição terá também uma sala de projeção mapeada que permite que qualquer superfície se torne uma tela. E as surpresas não param por aí. Será exibido um making of com imagens do processo criativo de Heidi na intimidade de seu ateliê e também imagens da montagem final da exposição no Palácio Anchieta.
Exposição
A exposição celebra dos 50 anos de carreira da artista plástica Heidi Liebermann Crédito: Divulgação
Durante o período de exposição vão ser desenvolvidas também ações educativas idealizadas exclusivamente para o projeto. As visitas poderão ser agendadas pelos telefones: (27) 3636-1031/3636-1032.

SERVIÇO

  • Exposição: O Fabuloso Mundo das Cores
  • Visitação aberta: de 10 de abril a 10 de julho (de terça-feira a sexta-feira das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado das 9h às 16h)
  • Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
  • Entrada: Gratuita
  • Classificação Livre

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