Sinfônica do Espírito Santo realiza concerto neste fim de semana no Sesc Glória

A orquestra receberá os pianistas convidados Linda Bustani e William Lizardo no palco do Sesc Glória Crédito: Divulgação

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta, nos dias 5 e 6 de abril, um repertório pianístico com “Suite Vila Rica”, de Mozart Camargo Guarnieri, “Concerto para dois pianos e orquestra em ré menor”, de Francis Poulenc, e “Em Memória”, de Silvia de Lucca. Sob regência do maestro adjunto, Sanny Souza, a orquestra receberá os pianistas convidados Linda Bustani e William Lizardo no palco do Sesc Glória, no Centro de Vitória.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Sesc Glória ou pela internet. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível).

Repertório

Escrita em 1993, pela compositora Silvia de Lucca (1960), “Em Memória” apresenta em sua primeira parte a proposta de uma marcha fúnebre estilizada, de meditação sonora reticente e fragmentada sobre as sensações, impressões e significados da subjacente dor, incluindo menções ao conhecido tema “Dies Irae” (Dia de Ira), do famoso hino latim do século XIII.

“Concerto para dois pianos e orquestra em ré menor” foi escrito em 1932 por Francis Poulenc (1899-1963). O autor acreditava ter atingido sua maturidade com essa obra, que evidencia influências de compositores de sua época e que o antecederam. Isso se verifica no andante, nitidamente mozartiano, e nos demais movimentos, com a presença de Stravinsky, pela força rítmica, e de Rachmaninov, pelo lirismo. Além disso, o compositor volta o seu olhar para o jazz, finalizando o concerto com grande virtuosismo pianístico.

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) escreveu “Suíte Vila Rica” em 1957, a partir da trilha sonora que compôs para o filme “Rebelião em Vila Rica” (1958). É perceptível a busca de Guarnieri por elementos rítmicos e melódicos ligados à identidade brasileira, presentes em modinhas, toadas, cantigas infantis, rodas das violas caipiras e danças de origem africana. Composta por dez movimentos, a suíte pontua as diversas cenas do filme.

Repertório “Em Memória”, de Silvia de Lucca

“Concerto para dois pianos e orquestra em ré menor”, de Francis Poulenc

“Suíte Vila Rica”, de Camargo Guarnieri