Show do Sorriso Maroto no ES arrecadou R$ 69 mil para vítimas das chuvas

Que a passagem do Sorriso Maroto por Vitória foi um sucesso (mesmo com toda a chuva), todo mundo já sabe. Além de levarem ao público capixaba grandes sucessos da carreira, o grupo arrecadou mais de R$ 69 mil, além de alimentos perecíveis para as vítimas de Mimoso do Sul, com o projeto “Espalhando Sorriso”.
O projeto, que arrecadou R$ 5 de cada ingresso ,para doações será entregue à Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, que ficará responsável pela logística de distribuição. Além disso, o município também vai receber alimentos não perecíveis arrecadados pelo público que lotou o show da turnê “As Antigas”, que celebra os 26 anos do grupo carioca.