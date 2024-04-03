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Solidariedade

Show do Sorriso Maroto no ES arrecadou R$ 69 mil para vítimas das chuvas

Além do dinheiro, os moradores de Mimoso do Sul também vão receber alimentos não perecíveis arrecadados no dia do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 12:34

Sorriso Maroto arrecada R$ 69 mil para vítimas em Mimoso do Sul
Sorriso Maroto arrecada R$ 69 mil para vítimas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
Que a passagem do Sorriso Maroto por Vitória foi um sucesso (mesmo com toda a chuva), todo mundo já sabe. Além de levarem ao público capixaba grandes sucessos da carreira, o grupo arrecadou mais de R$ 69 mil, além de alimentos perecíveis para as vítimas de Mimoso do Sul, com o projeto “Espalhando Sorriso”. 
O projeto, que arrecadou R$ 5 de cada ingresso ,para doações será entregue à Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, que ficará responsável pela logística de distribuição. Além disso, o município também vai receber alimentos não perecíveis arrecadados pelo público que lotou o show da turnê “As Antigas”, que celebra os 26 anos do grupo carioca.

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