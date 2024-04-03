Show do Sorriso Maroto no ES arrecadou R$ 69 mil para vítimas das chuvas

Que a passagem do Sorriso Maroto por Vitória foi um sucesso (mesmo com toda a chuva), todo mundo já sabe. Além de levarem ao público capixaba grandes sucessos da carreira, o grupo arrecadou mais de R$ 69 mil, além de alimentos perecíveis para as vítimas de Mimoso do Sul, com o projeto “Espalhando Sorriso”.