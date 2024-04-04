Com Jura Fernandes, podcast "A Hora da Música" reestreia na terça-feira (9)

Sob o comando do músico Jura Fernandes, o podcast “A Hora da Música” já tem data para voltar às plataformas digitais: 9 de abril. O programa terá entrevista com artistas da cena musical do Espírito Santo. Os episódios estarão disponíveis no YouTube, no Spotify e na Apple Music, todas às terças-feiras.
Logo na estreia da segunda temporada, a convidada é a cantora e compositora Morenna. Na sequência, Nano Vianna compartilha sua trajetória musical, seguido pela banda Comichão e o compositor Xande, guitarrista do Macucos, que acaba de lançar sua carreira solo.
“Mais uma vez, teremos a oportunidade de colocar os nossos artistas em evidência, fomentar a criatividade no cenário da música. Para mim, já com certo tempo de estrada, será um prazer o encontro com os artistas mais novos, momento que vai exaltar a riqueza das nossas gerações”, vibra Jura Fernandes.
Segundo Jura, o podcast é um projeto voltado para valorizar a acessibilidade e por isso, em todos os vídeos publicados no YouTube, vai contar com o intérprete de libras Rhayllander Mendes.
Na primeira temporada, o programa convidou nomes como a produtora Sandra Vasconcelos, o técnico de som Igor Fernandes, os compositores Izar, Claudio Bocca, Flavio Marão e Manfredo, entre outros. O projeto tem apoio da lei Rubem Braga.
Sobre Jura Fernandes
Natural de São José dos Campos, em São Paulo, mas considerado um capixaba de alma, Jura Fernandes mantém, desde 1995, relação espiritual e sonora com o Congo e a Barra do Jucu, em Vila Velha, além de ser um dos fundadores da banda Casaca.
Jura tem em seu currículo experiência internacional e participação em 12 discos, dos quais quatro são da banda Casaca - “Casaca”, “Na Estrada”, “Ilha” e “No Tambor, na Casaca e na Guitarra”. O artista também gravou trabalhos autorais como o “Jura Que É Forró” e o “Special Gig”, além de ter tocado as guitarras no álbum do Bloco Surpresa, do Carnaval de 2013. O músico toca também guitarra e viola no Forró Bemtivi.
Podcast A Hora da Música - 2ª temporada
- Quando: terça-feira (9 de abril)
- Horário: 9h
- Onde acompanhar: Canais do "A Hora da Música" no YouTube, no Spotify e na Apple Music