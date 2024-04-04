Com Jura Fernandes, podcast "A Hora da Música" reestreia na terça-feira (9)

Programa "A Hora da Música" tem estreia marcada para o dia 9 de abril Crédito: Divulgação

A Hora da Música” já tem data para voltar às plataformas digitais: 9 de abril. O programa terá entrevista com artistas da cena musical do Sob o comando do músico Jura Fernandes, o podcast “” já tem data para voltar às plataformas digitais: 9 de abril. O programa terá entrevista com artistas da cena musical do Espírito Santo . Os episódios estarão disponíveis no YouTube, no Spotify e na Apple Music, todas às terças-feiras.

Logo na estreia da segunda temporada, a convidada é a cantora e compositora Morenna. Na sequência, Nano Vianna compartilha sua trajetória musical, seguido pela banda Comichão e o compositor Xande, guitarrista do Macucos, que acaba de lançar sua carreira solo.

“Mais uma vez, teremos a oportunidade de colocar os nossos artistas em evidência, fomentar a criatividade no cenário da música. Para mim, já com certo tempo de estrada, será um prazer o encontro com os artistas mais novos, momento que vai exaltar a riqueza das nossas gerações”, vibra Jura Fernandes.

Segundo Jura, o podcast é um projeto voltado para valorizar a acessibilidade e por isso, em todos os vídeos publicados no YouTube, vai contar com o intérprete de libras Rhayllander Mendes.

Na primeira temporada, o programa convidou nomes como a produtora Sandra Vasconcelos, o técnico de som Igor Fernandes, os compositores Izar, Claudio Bocca, Flavio Marão e Manfredo, entre outros. O projeto tem apoio da lei Rubem Braga.

Sobre Jura Fernandes

Natural de São José dos Campos, em São Paulo , mas considerado um capixaba de alma, Jura Fernandes mantém, desde 1995, relação espiritual e sonora com o Congo e a Barra do Jucu, em Vila Velha , além de ser um dos fundadores da banda Casaca.

Jura tem em seu currículo experiência internacional e participação em 12 discos, dos quais quatro são da banda Casaca - “Casaca”, “Na Estrada”, “Ilha” e “No Tambor, na Casaca e na Guitarra”. O artista também gravou trabalhos autorais como o “Jura Que É Forró” e o “Special Gig”, além de ter tocado as guitarras no álbum do Bloco Surpresa, do Carnaval de 2013. O músico toca também guitarra e viola no Forró Bemtivi.

Podcast A Hora da Música - 2ª temporada