Encenação da Paixão de Cristo arrecada doações para vítimas das chuvas no Sul do ES

Encenação da Paixão de Cristo no distrito de Jaciguá é uma das mais tradicionais do Espírito Santo Crédito: Divulgação

47ª edição da Encenação de Jaciguá, em Considerada uma das maiores encenações da Paixão de Cristo no Espírito Santo , a, em Vargem Alta , promete emocionar os espectadores e honrar as vítimas das chuvas no Estado na próxima sexta-feira (29), a partir das 19h.

Ponto alto da Semana Santa, as encenações da Paixão de Cristo mostram os últimos momentos do Filho de Deus até sua crucificação no Calvário. Segundo os organizadores da peça em Vargem Alta, a edição de 2024 deve receber cerca de 5 mil espectadores.

Organizadores pedem doação de alimentos e produtos de limpeza e higiene para as vítimas das chuvas no Sul do Estado Crédito: Divulgação

“Nós convidamos as pessoas para que elas possam doar alimentos não-perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal, que vamos encaminhar para as vítimas das chuvas aqui do Sul”, diz Cláudio Pazetto, um dos organizadores da peça.

Ao todo, são mais de 150 atores que, no cenário montado ao ar livre, transmitem a mensagem de fé, esperança e solidariedade, transportando o público para os eventos que marcaram a vida de Jesus Cristo.

47ª edição da encenação da Paixão de Cristo em Jaciguá