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Empreendedorismo

'Eu não sabia ganhar dinheiro', diz Gusttavo Lima em palestra a estudantes em Harvard

Cantor disse que o segredo de seu sucesso vem do amor que dedica ao trabalho - mas não que há outras formas de ganhar dinheiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 13:10

'Eu não sabia ganhar dinheiro', diz Gusttavo Lima em palestra a estudantes em Harvard
Gusttavo Lima fez uma palestra em Harvard Crédito: Reprodução/Instagram/gusttavolima
Estudantes brasileiros da Universidade Harvard (EUA) lotaram um auditório da instituição para ouvir os ensinamentos do cantor sertanejo Gusttavo Lima sobre empreendedorismo. Ele também falou sobre sua história de vida. "Morei em casa de pau-a-pique, sou muito conectado às minhas raízes, sempre junto da família", disse.
Gusttavo afirmou que o segredo de seu sucesso vem do amor que dedica ao trabalho - mas não só. Ele garante que o fato de pensar em outras formas de ganhar dinheiro fez toda a diferença para que enriquecesse. "Eu já fazia sucesso mas não ganhava muito", contou. "Usei a música para estruturar novos negócios", disse, afirmando que o pulo do gato foi ter percebido que era possível "monetizar a música" criando empreendimentos relacionados à sua profissão de cantor popular.
Dono de empresas de agenciamento de novos artistas, de uma seguradora e de uma plataforma para venda de ingressos, entre vários outros negócios ligados ao agro, ao mercado imobiliário e à gastronomia, ele contou aos estudantes que abrirá uma cervejaria, "mais uma", no Brasil, até o final do ano. "A cerveja vai me acompanhar em todos os momentos", afirmou.
Gusttavo também anunciou a criação de uma fundação voltada para amparar cerca de 2 mil idosos em Goiânia. "Acho que a minha vida é isso, receber de uma parte e retribuir de outra", disse. O cantor ressaltou ainda a importância de fazer um planejamento econômico ao longo da vida. "A grana da música é maravilhosa, mas no dia em que eu parar, consigo levar uma vida tranquila, segura".
Há duas semanas - mais especificamente, no dia 12 de outubro -, o sertanejo fez piada do fato de suas contas terem sido bloqueadas pela Justiça, após investigação sobre um suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro usando as bets.
O artista teve a prisão preventiva decretada no final de setembro, no contexto da operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que já havia levado à prisão a empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e outros investigados. Gusttavo é suspeito de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A prisão preventiva do cantor foi revogada no dia seguinte pela Justiça.

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