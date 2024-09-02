Praça do Papa será palco do novo DVD de Joelma no ES

Joelma vai gravar DVD em Vitória em 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@joelmaareal/@danieljanssens

Já pode preparar o tacacá que Joelma está com dia - e local - marcado para vir ao Espírito Santo. A cantora escolheu a Praça do Papa, em Vitória, como o palco para a gravação de parte de seu próximo DVD, no dia 11 de janeiro de 2025. O show faz parte da turnê "Isso é Calypso Tour Brasil".

O anúncio era de grande expectativa para os fãs, já que o local oferece uma vista privilegiada da cidade, com visão para o Convento da Penha. Além da paraense, o cantor Alemão do Forró também fará parte da festa . Segundo ele, será uma honra participar desse evento tão especial.

Alemão do Forró vai cantar no show da Joelma Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial

“Vou representar a música capixaba em uma turnê internacional! É uma honra e uma responsabilidade. Significa levar a riqueza cultural e as tradições do Espírito Santo para um público mais amplo. É uma oportunidade de mostrar a qualidade e a diversidade da nossa música, e de orgulhar ainda mais os capixabas que gostam do nosso trabalho”, disse o cantor.

Os ingressos já estão à venda no site da LeBillet, com valores a partir de R$ 99. O evento contará com dois setores para o público: a Área Vip, com entrada, bares e banheiros exclusivos, e o Camarote Fervô, que oferecerá decoração especial e serviço Open Bar até o final do evento.

A cantora Joelma Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal

Conhecida por suas apresentações vibrantes, Joelma trará para Vitória um setlist repleto de seus maiores sucessos. Clássicos como "Dançando Calypso", "Chamo Por Você" e "A Lua Me Traiu" prometem levantar o público capixaba. Além disso, o show contará com performances impactantes de hits da fase mais recente da carreira da cantora, como “Voando pro Pará”.

Joelma já havia confirmado que uma das etapas da gravação do DVD seria no Espírito Santo, mas o anúncio de que o show será realizado ao ar livre, em um dos principais cartões-postais de Vitória, traz agora ainda mais entusiasmo para o público.

TURNÊ “ISSO É CALYPSO TOUR BRASIL”

Depois de passar por Recife, São Paulo e Belém, é a vez de Vitória receber a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil” de Joelma. Com mais de 30 cidades visitadas, uma tour internacional e mais de 1 milhão de espectadores, Joelma retorna aos palcos com o projeto inovador que está sendo registrado em um novo DVD. Este projeto especial envolve a gravação de cinco DVDs em cinco cidades brasileiras, sendo o Espírito Santo a penúltima parada.

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