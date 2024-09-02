Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Não era a forma que queria', diz Graciele Lacerda sobre casamento surpresa

Capixaba Graciele Lacerda, 43, respondeu a perguntas de seguidores sobre sua gravidez e casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 11:01

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no último sabado (31) e foi questionada sobre o casamento organizado por Zezé Di Camargo no chá revelação. "Você gostou de ter se casado no chá revelação?".
Graciele respondeu. "Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar".

Veja Também

Graciele Lacerda relata o que sentiu ao saber que será mãe de menina

Graciele contou que já está com 21 semanas de gestação e respondeu o quanto engordou. "10 kg."
A influenciadora também falou sobre preferência de parto normal ou cesárea. "O que for mais seguro para mim e para Clara."

CASAMENTO

Zezé organizou um casamento surpresa durante o chá de revelação deles, que aconteceu no último domingo (25).
No evento, Zezé e Graciele descobriram que estão esperando uma menina, que será chamada de Clara. Para descobrir o sexo da criança, o casal organizou uma festa para 150 convidados em uma fazenda em São Paulo.
Depois da revelação, Zezé surpreendeu a amada e organizou um casamento durante a festa. O cantor chamou um padre para celebrar a união e um altar foi montado no palco.
O casal está noivo desde 2021, mas adiou os planos do casamento ao descobrir que esperava uma criança.

Veja Também

Zezé Di Camargo surpreende Graciele Lacerda com casamento em chá revelação

Chay Suede diz que Centro de Vitória poderia ser cenário de novela

Graciele Lacerda rebate haters após anunciar gravidez aos 43 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Graciele Lacerda zezé di camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados