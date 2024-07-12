Graciele Lacerda rebate haters após anunciar gravidez aos 43 anos

Graciele Lacerda rebate haters após anunciar gravidez Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

Após anunciar a novidade nas redes sociais, a influenciadora voltou a interagir com os fãs para falar um pouco mais sobre o assunto. "Não consegui dormir direito, fiquei muito ansiosa, e aquele medo, tensão, de acabar divulgando isso pra todo mundo".

A influenciadora disse que estava difícil esconder a gravidez. "Chegou momento que eu já não tava conseguindo disfarçar, estava ficando bem nítido e eu não estava conseguindo mais esconder. É muito ruim esconder, não dividir as coisas. As roupas eu estava tentando usar mais largas possível. Por esse lado, dá um alivio de falar, de dividir".

Ela ainda rebateu as mensagens negativas que recebeu. "Mas, por um outro lado, dá um medinho de divulgar isso com todo mundo, porque recebi muitas mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, energias, mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não tem como fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E isso a gente não tem como controlar".