Graciele Lacerda rebate haters após anunciar gravidez aos 43 anos

Graciele Lacerda, 43, e o marido, Zezé Di Camargo, 61, anunciaram ontem que estão à espera do primeiro filho.
Após anunciar a novidade nas redes sociais, a influenciadora voltou a interagir com os fãs para falar um pouco mais sobre o assunto. "Não consegui dormir direito, fiquei muito ansiosa, e aquele medo, tensão, de acabar divulgando isso pra todo mundo".
A influenciadora disse que estava difícil esconder a gravidez. "Chegou momento que eu já não tava conseguindo disfarçar, estava ficando bem nítido e eu não estava conseguindo mais esconder. É muito ruim esconder, não dividir as coisas. As roupas eu estava tentando usar mais largas possível. Por esse lado, dá um alivio de falar, de dividir".
Ela ainda rebateu as mensagens negativas que recebeu. "Mas, por um outro lado, dá um medinho de divulgar isso com todo mundo, porque recebi muitas mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, energias, mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não tem como fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E isso a gente não tem como controlar".
A empresária completou dizendo que está forte e blindada. "A gente só pede a Deus pra nos blindar, nos proteger. E foi o que eu fiz antes de soltar a notícia. Pedir a Deus pra nos blindar de todo mal e fazer eu ter essa gravidez bem. Mas a gente está blindado. Essas coisas ruins não pegam na gente. A gente está protegido, blindado, mais ainda do que nunca agora! Eu sou a prova viva de que Deus na minha vida é tudo. Você se fortalece, nenhum mal chega. Pode tentar, mas Deus dá um jeito de tirar".