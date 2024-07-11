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Papais do ano

Graciele Lacerda anuncia que está à espera do primeiro filho com Zezé di Camargo

"Nosso milagre", escreveu a capixaba, mamãe de primeira viagem, em um vídeo nas redes sociais; esse é o quarto filho do cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 12:40

A capixaba Graciele Lacerda anunciou nesta quinta (11) que está grávida do cantor Zezé di Camargo. Ela compartilhou um vídeo em uma rede social no qual revelou a novidade. Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez, enquanto Graciele é mamãe de primeira vez. Na legenda ela escreveu: "Nosso milagre".
"A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé", começou Graciele no vídeo.
"Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida", acrescentou Zezé.
Graciele Lacerda anuncia que está à espera do primeiro filho com Zezé di Camargo
Graciele Lacerda anuncia que está à espera do primeiro filho com Zezé di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Em maio, a capixaba deu detalhes do tratamento que fazia para engravidar, há quatro anos. Ela explicou que o motivo do tratamento é o marido. "Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento para engravidar".

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