Graciele Lacerda anuncia que está à espera do primeiro filho com Zezé di Camargo

A capixaba Graciele Lacerda anunciou nesta quinta (11) que está grávida do cantor Zezé di Camargo. Ela compartilhou um vídeo em uma rede social no qual revelou a novidade. Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez, enquanto Graciele é mamãe de primeira vez. Na legenda ela escreveu: "Nosso milagre".