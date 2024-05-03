Capixaba Graciele Lacerda fala sobre tratamento para engravidar

Graciele Lacerda deu detalhes de tratamento de engravidar para os fãs em suas redes sociais.
Nos stories do Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo foi questionada sobre o processo de engravidar e disse: "Eu estou fazendo um tratamento para engravidar há quatro anos".
Ela explicou que o motivo do tratamento é o marido. "Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento para engravidar".
Graciele disse que começou o processo tarde. "Eu tive que tirar óvulos e como comecei de 39 para 40, eu já não tinha uma produção de óvulos muito grande... Fiquei um período tirando óvulos, depois fizemos os embriões".
A influenciadora revelou que parou o tratamento em 2023. "De lá pra cá já fiz algumas tentativas, mas no ano passado eu parei. Fiquei um ano sem fazer nada porque comecei a ficar muito mal. Decidi parar e esse ano estou me preparando para voltar ao tratamento. O tratamento que falo é a FIV, fertilização in vitro. Já temos os embriões congelados... É só implantar e entregar nas mãos de Deus"
Ela também negou o uso de anabolizantes. "Não, nunca usei bomba. Mesmo porque se eu tivesse feito uso de bomba, eu não teria nem conseguido congelar óvulos. As pessoas que tomam bomba, param de ovular. Não tem mais o hormônio feminino. Graças a Deus, isso não faz parte da minha vida."