Capixaba Graciele Lacerda fala sobre tratamento para engravidar

Graciele Lacerda deu detalhes de tratamento de engravidar para os fãs em suas redes sociais.

Graciele Lacerda Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial

Nos stories do Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo foi questionada sobre o processo de engravidar e disse: "Eu estou fazendo um tratamento para engravidar há quatro anos".

Ela explicou que o motivo do tratamento é o marido. "Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento para engravidar".

Graciele disse que começou o processo tarde. "Eu tive que tirar óvulos e como comecei de 39 para 40, eu já não tinha uma produção de óvulos muito grande... Fiquei um período tirando óvulos, depois fizemos os embriões".

A influenciadora revelou que parou o tratamento em 2023. "De lá pra cá já fiz algumas tentativas, mas no ano passado eu parei. Fiquei um ano sem fazer nada porque comecei a ficar muito mal. Decidi parar e esse ano estou me preparando para voltar ao tratamento. O tratamento que falo é a FIV, fertilização in vitro. Já temos os embriões congelados... É só implantar e entregar nas mãos de Deus"