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Doação de roupas

Zezé elogia Graciele Lacerda por ajuda ao RS

A jornalista e influenciadora digital Graciele Lacerda, 43, divulgou nas redes sociais a volumosa doação que preparou.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 11:58

A jornalista e influenciadora digital Graciele Lacerda, 43, divulgou nas redes sociais a volumosa doação que preparou, entre peças suas e outras que adquiriu pela internet, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha com Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda com Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial
Em seu perfil no Instagram, ela posou sorridente em meio a uma pilha de caixas, separadas por itens. "Coração aliviado!! Estava angustiada querendo fazer isso o mais rápido possível, porque sei que as pessoas estão precisando muito."
Os produtos separadas por Graciele foram encaminhadas a uma igreja evangélica de São Paulo e serão vendidas em um bazar beneficente. "Todas as peças do bazar foram entregues na Igreja da Lagoinha de Alphaville. Mais de 4 mil peças para ajudar nesta corrente em prol do Rio Grande do Sul."
Namorado da influencer, Zezé di Camargo, 61, enalteceu a iniciativa da amada nos comentários do post. "Por isso te amo tanto! Você não mede esforços pra ajudar. Foi sempre assim."

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