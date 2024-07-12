Famosos

Wanessa se pronuncia sobre gravidez de Graciele e influenciadora responde

Cantora comentou a postagem feita pelo pai e pela madrasta, revelando que esperam o primeiro filho do casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 08:14

Wanessa Camargo expulsa espectador de seu show em MG
Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa
Wanessa Camargo comentou nas redes sociais a gravidez de Graciele Lacerda com o pai da cantora, Zezé Di Camargo.
A cantora comentou a postagem feita pelo pai e pela madrasta, revelando que esperam o primeiro filho do casamento. "Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva!".
Zezé e Graciele responderam ao comentário da cantora.
Tanto o cantor quanto a influenciadora responderam Wanessa com um emoji de coração.
Graciele anunciou a gravidez nas redes sociais e afirmou que "Deus sabe o que é melhor pra nós". "Queremos compartilhar com vocês uma benção incrível que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer", diz Zezé.
Esse é o primeiro filho de Graciele, enquanto Zezé já é pai de três filhos. O sertanejo é pai de Wanessa Camargo, Camila e Igor, frutos do casamento com Zilu Camargo.

