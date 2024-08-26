Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Zezé Di Camargo surpreende Graciele Lacerda com casamento em chá revelação

Casal se casa e descobre que espera por uma menina; ela irá se chamar Clara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 07:58

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo pedem R$ 200 mil de influenciadora
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo  Crédito: Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda descobriram que estão esperando uma menina, que vai se chamar Clara, neste domingo (25). O que a capixaba não esperava era o casamento surpresa que o cantor preparou para ocasião. O sertanejo surpreendeu a noiva, com quem vive relação há mais de 11 anos, oficializando a união.
"Gostaria que ninguém saísse, apesar do frio. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da nossa vida, são pessoas que a gente tem muita ligação e consideração. Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje! Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai um serviço completo", começou ele, chamando o padre para o altar improvisado no jardim do espaço.
Os dois disseram o sim às 17h27 com Wanessa e Camilla Camargo no altar, além das mães dos noivos. Zezé e Graciele estavam noivos desde 2021, quando fizeram uma festa na fazenda do sertanejo, os dois já falavam em se casar ainda em 2024.
O casal anunciou a primeira gravidez no dia 11 de julho. Graciele foi quem compartilhou um vídeo contando a novidade. "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé", começou a companheira do sertanejo: "Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Nunca perca a esperança", declarou, na ocasião. Graciele há quatro anos vinha fazendo tratamento para engravidar e foram seis tentativas frustradas.
Graciele Lacerda será mãe pela primeira vez. Zezé Di Camargo, por sua vez, já tem três filhos do casamento do cantor com a ex, Zilu Godói: Wanessa, Camilla e Igor.

Veja Também

Globo cancela especial sobre Marília Mendonça por briga de sertanejas com a família

Indireta de Sheherazade para Silvio Santos causa mal-estar na Record

Faustão não descarta novo transplante de rim e sonha com sua volta à TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos Graciele Lacerda Maternidade zezé di camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados