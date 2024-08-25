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Som Brasil

Globo cancela especial sobre Marília Mendonça por briga de sertanejas com a família

Atração seria comandada por Pedro Bial em novembro, mas possível presença de Maiara e Maraísa incomodou a mãe e o irmão da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 10:02

A Globo cancelou a produção de uma edição do Som Brasil em homenagem à cantora Marília Mendonça (1997-2019), que iria ao ar em novembro. Um novo nome para o especial ainda está em avaliação para a substituição.
A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução Instagram @mariliamendoncacantora
O cancelamento aconteceu porque que os produtores tiveram dificuldades na negociação do elenco que faria participações e daria depoimentos ao programa --cantores sertanejos e parentes da "rainha da sofrência", como ela era conhecida.
A família de Marília, por exemplo, não queria a participação de Maiara e Maraísa, que foram suas amigas próximas por muitos anos. A Globo entendia que a presença da dupla era primordial para a atração.
Há um desentendimento nos bastidores. Ruth Mendonça, mãe de Marília, e João Gustavo, seu irmão, cortaram relações com as gêmeas do sertanejo há cerca de um mês.
A dupla se negou a participar do show "This is Marília Mendonça", promovido pelo Spotify em homenagem à cantora, e que vai acontecer em outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Ruth e João deixaram de seguir Maiara e Maraísa nas redes sociais.
No início de agosto, João Gustavo fez críticas indiretas às duas, sem citar seus nomes, em um post sobre a ausência delas no evento do Spotify.
"Estou cansado! É bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar", disse.
De volta à programação da Globo desde 2022, o Som Brasil é produzido pelo núcleo do apresentador Pedro Bial, que também toca documentários e programas como o Conversa com Bial e o Linha Direta.
Procurada para falar do cancelamento do especial, a Globo não comentou o assunto. A família de Marília Mendonça não respondeu aos contatos feitos por email desde a última sexta (23) até a atualização desta reportagem, assim como a assessoria de Maiara e Maraísa.

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