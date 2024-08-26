Graciele Lacerda relata o que sentiu ao saber que será mãe de menina

Graciele Lacerda será mãe de menina Crédito: Reprodução/Instagram/Lana Pinho

Graciele Lacerda, 43, e Zezé Di Camargo, 61, descobriram que serão pais de uma menina. Os dois realizaram o chá revelação neste domingo (25) . No evento, foi constatado que o casal está à espera de Clara.

Nas redes sociais, a influenciadora interagiu com os seguidores. Ela contou como estava se sentindo com a descoberta do sexo do bebê.

Graciele disse, ainda, que seu palpite era que o bebê fosse um menino. "Eu não sei o que falar para vocês do dia de hoje. Eu acho que ainda não caiu a ficha que eu vou ser mãe de menina porque eu tinha uma dúvida, mas, no fundo, eu achava que era menino".

A empresária explicou a escolha dos nomes. "O Zezé escolheu um nome indígena com muito significado, aí eu fiquei em dúvida. Ele escolheu um nome chamado 'Kaluanã', que significa 'forte guerreiro', e aí, no fundo, eu fiquei achando que era menino. Achei que era um sinal a escolha desse nome".