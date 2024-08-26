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Gravidez

Graciele Lacerda relata o que sentiu ao saber que será mãe de menina

Nas redes sociais, capixaba e esposa de Zezé di Camargo disse que seu palpite era que o bebê fosse um menino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 12:41

Graciele Lacerda relata o que sentiu ao saber que será mãe de menina
Graciele Lacerda será mãe de menina Crédito: Reprodução/Instagram/Lana Pinho
Graciele Lacerda, 43, e Zezé Di Camargo, 61, descobriram que serão pais de uma menina. Os dois realizaram o chá revelação neste domingo (25). No evento, foi constatado que o casal está à espera de Clara.
Nas redes sociais, a influenciadora interagiu com os seguidores. Ela contou como estava se sentindo com a descoberta do sexo do bebê.
Graciele disse, ainda, que seu palpite era que o bebê fosse um menino. "Eu não sei o que falar para vocês do dia de hoje. Eu acho que ainda não caiu a ficha que eu vou ser mãe de menina porque eu tinha uma dúvida, mas, no fundo, eu achava que era menino".
A empresária explicou a escolha dos nomes. "O Zezé escolheu um nome indígena com muito significado, aí eu fiquei em dúvida. Ele escolheu um nome chamado 'Kaluanã', que significa 'forte guerreiro', e aí, no fundo, eu fiquei achando que era menino. Achei que era um sinal a escolha desse nome".
Apesar de achar que era um menino, ela contou que, desde pequena, tinha o sonho de ter uma filhada chamada Clara. "Quando olhei pro céu e vi aquele monte de fitinha rosa, eu fiquei chocada! Demorou um pouco para cair a ficha, na verdade, ainda não caiu. Ser mãe de uma menina chamada Clara é uma coisa que eu sonhava desde que eu era pequenininha".

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