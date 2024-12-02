Verão na Multiplace Mais terá Zé Neto e Cristiano, Filipe Ret e Pedro Sampaio

Que o verão tá chegando, todo mundo já sabe! E junto com ele, chegam os aguardados shows no Multiplace Mais, em Guarapari. De 27 de dezembro a dia 25 de janeiro a casa terá uma programação diversa que promete agradar a todos os públicos. Do axé ao trap, passando por sertanejo e pagode, o que não faltam são opções para você curtir a estação mais badalada do ano.
Com mais de 26 atrações e 96 horas de música, no verão do Mais já estão confirmados nomes como: Pixote, Bell Marques, Filipe Ret, Glória Groove, Pedro Sampaio e Zé Neto e Cristiano. Para te ajudar a escolher os shows para curtir na cidade Saúde, HZ separou uma lista completa com todas as apresentações. Confira!
VERÃO MULTIPLACE MAIS GUARAPARI
- 27/12/24 (sexta): “Verão de Booa”: Pixote, Monobloco.
- 28/12/24 (sábado): Samuel Rosa e Falcão.
- 30/12/24 (segunda): Bruno & Marrone e Glauco
- 31/12/24 (terça): Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e Dj Koreia
- 03/01/25 (sexta): Filipe Ret e Caio Luccas
- 04/01/25 (sábado): Baile do Nêgo Véio com Alexandre Pires
- 10/01/25 (sexta): Zé Neto & Cristiano, Pablo
- 11/01/25 (sábado): Fala Zé – Falamansa e Zé Ramalho
- 17/01/25 (sexta): Pedro Sampaio + João Gomes
- 18/01//25 (sábado): Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee
- 24/01/25 (sexta): Bell Marques e Tuca Fernandes
- 25/01/25 (sábado): Gloria Groove "Serenata da GG” + Jetlag
SERVIÇO
FESTIVAL DE VERÃO MAIS 2025 – VERÃO É MAIS!
- Local: Multiplace Mais
- Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045
- Horário: 22h (abertura da casa)
- Vendas: Ingressos à venda no site da Brasil Ticket.