  • Verão na Multiplace Mais terá Zé Neto e Cristiano, Filipe Ret e Pedro Sampaio
Verão na Multiplace Mais terá Zé Neto e Cristiano, Filipe Ret e Pedro Sampaio

Do axé ao trap, passando pelo sertanejo e até funk, o Multiplace Mais prepara programação especial para a estação mais quente do ano
Liege Vervloet

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 14:08

Filipe Ret, Glória Groove e Zé Neto e Cristiano são algumas atrações do Verão Mais 2025 Crédito: Montagem HZ
Que o verão tá chegando, todo mundo já sabe! E junto com ele, chegam os aguardados shows no Multiplace Mais, em Guarapari. De 27 de dezembro a dia 25 de janeiro a casa terá uma programação diversa que promete agradar a todos os públicos. Do axé ao trap, passando por sertanejo e pagode, o que não faltam são opções para você curtir a estação mais badalada do ano. 
Com mais de 26 atrações e 96 horas de música, no verão do Mais já estão confirmados nomes como: Pixote, Bell Marques, Filipe Ret, Glória Groove, Pedro Sampaio e Zé Neto e Cristiano. Para te ajudar a escolher os shows para curtir na cidade Saúde, HZ separou uma lista completa com todas as apresentações. Confira!

VERÃO MULTIPLACE MAIS GUARAPARI 

  • 27/12/24 (sexta): “Verão de Booa”: Pixote, Monobloco.
  • Horário: 22h

  • 28/12/24 (sábado): Samuel Rosa e Falcão.
  • Horário: 22h

  • 30/12/24 (segunda): Bruno & Marrone e Glauco
  • Horário: 22h

  • 31/12/24 (terça): Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e Dj Koreia
  • Horário: 22h

  • 03/01/25 (sexta): Filipe Ret e Caio Luccas
  • Horário: 22h

  • 04/01/25 (sábado): Baile do Nêgo Véio com Alexandre Pires
  • Horário: 22h

  • 10/01/25 (sexta): Zé Neto & Cristiano, Pablo
  • Horário: 22h

  • 11/01/25 (sábado): Fala Zé – Falamansa e Zé Ramalho
  • Horário: 22h

  • 17/01/25 (sexta): Pedro Sampaio + João Gomes
  • Horário: 22h

  • 18/01//25 (sábado): Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee
  • Horário: 22h

  • 24/01/25 (sexta): Bell Marques e Tuca Fernandes
  • Horário: 22h

  • 25/01/25 (sábado): Gloria Groove "Serenata da GG” + Jetlag
  • Horário: 22h
João Gomes e Pedro Sampaio vão cantar no Mais no dia 17 de janeiro de 2025
João Gomes e Pedro Sampaio vão cantar no Mais no dia 17 de janeiro de 2025 Crédito: Instagram/@joaogomescantor/Rubens Cavallari/Folhapress

SERVIÇO

FESTIVAL DE VERÃO MAIS 2025 – VERÃO É MAIS!
  • Local: Multiplace Mais 
  • Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045
  • Horário: 22h (abertura da casa)
  • Vendas: Ingressos à venda no site da Brasil Ticket.

