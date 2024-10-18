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Sertanejo

Bruno & Marrone agitam o pré-réveillon em casa de shows de Guarapari

Ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 120 e R$ 375. Dupla se apresenta no dia 30 de dezembro, segunda-feira, no Multiplace Mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 10:40

Bruno & Marrone agitam o pré-réveillon em Guarapari
Bruno & Marrone agitam o pré-réveillon em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialbrunoemarrone
O dia que antecede o Réveillon 2024 será animado em Guarapari. A Cidade Saúde recebe a dupla sertaneja Bruno e Marrone para comandar a festa no palco do Multiplace Mais, no dia 30 de dezembro. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 120 (área Mais, meia, 2º lote) e R$ 375 (camarote 1, mesa ouro), disponíveis no site Q2ingressos.
A dupla de Goiás, que está na estrada há quase 40 anos, segue conquistando fãs das novas gerações. No melhor do sertanejo romântico, Bruno e Marrone retorna ao espaço do Multiplace Mais após 7 anos. E deve trazer seus grandes clássicos para terras capixabas, como "Dormi na Praça".
Inclusive, foi em 2001 que a dupla atingiu todo o país com seu principal sucesso. De lá para cá já são 24 CDs e 10 DVDs, além de lançamentos na era do streaming, participação em projetos notáveis como "Clássicos" com Chitãozinho & Xororó e "Cabaré" com Leonardo.
Inovadores, foram os primeiros sertanejos a realizar cruzeiros temáticos com "Navegando com Bruno & Marrone". Com uma média de 140 shows anuais, a dupla também cresceu nas plataformas digitais com mais de 4 bilhões de views no YouTube e 7,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

SERVIÇO

  • Festival de Verão 2025 Multiplace Mais
  • Atrações: Bruno & Marrone
  • Data: 30 de dezembro (segunda-feira)
  • Local: Multiplace Mais  -  Rua A, Lote 09 - Meaípe, Guarapari
  • Horário: 22h
  • Ingressos: Entre R$ 120 (área Mais, meia, 2º lote) e R$ 375 (camarote 1, mesa ouro)
  • Vendas: no site Q2ingressos ou através dos pontos físicos

  • Move On Esporte – Shopping Vitória 
  • Endereço: Av. Américo Buaiz, 200-132, Enseada do Suá – Vitória – ES 
  • De segunda à sábado de 10h às 22h
  • Domingo – 14h às 21h 

  • Country Ville – Cariacica
  • Endereço: Av. Expedido Garcia, 195, Campo Grande – Cariacica/ES
  • De segunda à sexta de 9h às 18h
  • Sábado de 9h às 16h
  • Domingo – fechado 

  • Danni Marchese Semi Jóias – Guarapari
  • Endereço: R. Getúlio Vargas, 334, Centro – Guarapari/ES
  • De segunda à sábado de 9h às 19h
  • Domingo – fechado

  • Hotel Meaípe – Guarapari (Ao Lado Do Multiplace Mais)
  • Endereço: Rua Izaltino Alves, nº 74 – Bairro Meaípe – Guarapari / ES 
  • De segunda à domingo de 8h às 19h

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