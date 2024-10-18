Bruno & Marrone agitam o pré-réveillon em casa de shows de Guarapari

Bruno & Marrone agitam o pré-réveillon em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialbrunoemarrone

O dia que antecede o Réveillon 2024 será animado em Guarapari. A Cidade Saúde recebe a dupla sertaneja Bruno e Marrone para comandar a festa no palco do Multiplace Mais, no dia 30 de dezembro. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 120 (área Mais, meia, 2º lote) e R$ 375 (camarote 1, mesa ouro), disponíveis no site Q2ingressos.

A dupla de Goiás, que está na estrada há quase 40 anos, segue conquistando fãs das novas gerações. No melhor do sertanejo romântico, Bruno e Marrone retorna ao espaço do Multiplace Mais após 7 anos. E deve trazer seus grandes clássicos para terras capixabas, como "Dormi na Praça".

Inclusive, foi em 2001 que a dupla atingiu todo o país com seu principal sucesso. De lá para cá já são 24 CDs e 10 DVDs, além de lançamentos na era do streaming, participação em projetos notáveis como "Clássicos" com Chitãozinho & Xororó e "Cabaré" com Leonardo.

Inovadores, foram os primeiros sertanejos a realizar cruzeiros temáticos com "Navegando com Bruno & Marrone". Com uma média de 140 shows anuais, a dupla também cresceu nas plataformas digitais com mais de 4 bilhões de views no YouTube e 7,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

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