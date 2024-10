Festa a fantasia agita o feriado em Guarapari; veja fotos

figurino de concerto

O Estúdio Criativo de Imagem Elian Ramile assina os figurinos do novo concerto da Banda Sinfônica Vale Música, “Meu Universo é Você”, que será apresentado no dia 23 de outubro, às 20h, no Teatro Universitário. Chamado pela estilista de “Roupa Nova Repaginada”, o projeto trabalha com o conceito de sustentabilidade e economia circular, no qual 100% dos looks desenhados passaram por uma curadoria em peças de brechós de São Paulo e Vitória, onde foram adaptados e ressignificados em processo de “upcycling” ou reciclagem. Para envolver a plateia, a profissional buscou inspiração nos anos 1980, com peças repletas de volumes, estampas e glamour, revivendo, assim, a época dos maiores sucessos da banda, sempre com a preocupação de preservar a diversidade e inspirar-se na identidade dos solistas. O concerto “Meu Universo é Você” tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.