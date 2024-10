Veja como foi o showzão de Arnaldo Antunes em Vitória; fotos e vídeos

Histórico! Arnaldo Antunes lotou o teatro do Sesc Glória nas duas sessões, neste sábado (12) e entregou tudo! Poesia, performance e muito rock! Na plateia, fãs de todas as idades cantaram e dançaram os sucessos que ultrapassam gerações, entre eles "A casa é sua”, “Socorro”, “Passa em Casa” (Tribalistas), “O Pulso” (Titãs) e “Comida” (Titãs). Encerrou em grande estilo, cantando "Velha Infância" e se juntou ao público para dançar juntos.

Arnaldo Antunes apresentou no show sucessos de sua vasta carreira, que soma mais de 40 anos.Poeta, cantor e compositor, nasceu em São Paulo em 1960, integrou o grupo Titãs, com o qual gravou sete discos, e lançou sua carreira solo em 1992, colecionando outros 18 álbuns.

Na carreira solo, lançou recentemente o álbum “Lágrimas no Mar”, ao lado do pianista pernambucano Vitor Araújo.

GRANDES ESPETÁCULOS EM CENA

Arnaldo Antunes com Luiz Toniato, diretor regional do Sesc-ES, e Renata Weixter, gerente de Cultura do Sesc-ES. Crédito: Amanda Monteiro/Sesc ES

O projeto Grandes Espetáculos reflete o compromisso do SESC/ES em integrar o estado ao circuito cultural nacional, facilitando o acesso a bens culturais, especialmente para os comerciários. Com uma programação de alta qualidade, cuidadosamente selecionada, o SESC/ES fortalece sua presença no cenário artístico, promovendo ações em rede e intercâmbio entre artistas e o público. Essa iniciativa ressalta a dedicação da instituição à diversidade cultural brasileira, oferecendo uma ampla gama de expressões artísticas que enriquecem a experiência cultural no Espírito Santo.