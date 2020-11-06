Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Arnaldo Antunes celebra 60 anos com documentário especial no Globoplay

'Arnaldo, Sessenta' entrou na plataforma nesta quinta (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 11:23

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:23

O cantor Arnaldo Antunes
O cantor Arnaldo Antunes Crédito: Instagram/arnaldo_antunes
O cantor e compositor Arnaldo Antunes, que acaba de celebrar 60 anos de vida (2 de setembro), recebe como presente um documentário sobre sua vida e obra, no Globoplay. A plataforma disponibiliza o material a partir desta quinta-feira (5).
O projeto, denominado "Arnaldo, Sessenta", passeia pela obra, música, poesia, artes visuais e pelos múltiplos talentos de Arnaldo Antunes. O fio condutor é uma longa entrevista do cantor ao jornalista Pedro Bial. Ainda há 11 apresentações musicais, dois novos poemas, "Saga" e "Um Deus", e imagens de arquivo, muitas delas inéditas.
"Arnaldo, Sessenta" é um passeio por momentos marcantes da memória do artista. "Recheado de um rico material de arquivo e músicas de todas as fases do músico, o documentário mostra a riqueza e diversidade da obra de Arnaldo. Do rock instigante de 'Comida' à delicada 'Contato Imediato', vemos um músico plural e vital. Entro no projeto fã do artista, saio muito fã da pessoa Arnaldo Antunes", define o diretor Gian Belloti.
Durante o documentário, Antunes lembra momentos marcantes da sua trajetória, reflete sobre as múltiplas facetas de sua personalidade artística e fala sobre a chegada aos 60 anos em 2020. "Ideologicamente, eu fico reativo a essa comemoração. Todo dia é um novo aniversário, a gente está renascendo a todo instante. Mas, por estarmos na pandemia, eu fiquei mais tocado com isso. É a entrada na terceira idade, uma data redonda, vêm muitos flashbacks da vida", comenta Arnaldo.
De acordo com ele, sua personalidade permanece em constante inquietude. "Tem que manter a inquietude. Não me agrada acreditar que a idade vai deixar você mais apaziguado. Eu continuo achando a estranheza fundamental", complementa.
As canções escolhidas por Arnaldo para o projeto contemplam diferentes fases de sua obra. São elas: "Comida", "O que", "O Real Resiste", "João", "De Outra Galáxia", "Alegria", "Socorro", "Alta Noite", "Contato Imediato", "Passe em Casa" e "Vilarejo".

Veja Também

Novela 'Brega & Chique', sucesso na década de 1980, chega ao Globoplay

"Desalma": 7 motivos para assistir a nova série do Globoplay

The Head: suspense congelante estreia na Globoplay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados