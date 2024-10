Veja quem prestigiou a festa da nova operadora de saúde do ES

Papo sobre autoestima

Na próxima quarta-feira, dia 16, a Twenty Four Seven, localizada na prestigiada Aleixo Netto, abrirá as portas para a médica psiquiatra Thais Paste. Com sua abordagem da "medicina do sentir", a especialista em saúde mental irá conduzir um talk sobre autoestima e bem-estar da mulher, a partir das 17h. Além disso, a escritora e jornalista Aurê Aguiar estará presente, autografando seu livro de estreia, “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”. A proposta do evento está em perfeita sintonia com o conceito da loja de Renata França, que tem a premissa de acompanhar a mulher multifacetada com a praticidade do "simple n'chic", descomplicando as escolhas para o lifestyle da mulher atual.