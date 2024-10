Pai e filha, Ayrton Fonseca e Francini Sepulcri celebraram duplo aniversário, com festão, no sábado (05), no Ferrari Evento. Sr. Ayrton comemorou 80 e Francini, 50 primaveras. A decoração foi assinada pela dupla Cássio e Mônica Domingues. O DJ DePrá e a banda de Alan Venturin ferveram a pista. O catering foi do Le Buffet e o bolo by Júnior Vieira. O cerimonial foi de Ingrid Castro. Confira as fotos de Elani Passos.