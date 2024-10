Mariana Buaiz celebra 50 anos com show de Latino em Vitória

Queridona de RR, a empresária Mariana Buaiz celebrou 50 primaveras com sunset party neste sábado (05), em sua casa, na Ilha do Frade. A aniversariante , belíssima num look by Dora Daher, recebeu a família e amigas com showzão de Latino. O catering ficou a cargo do Le Buffet e a decoração foi assinada pela Conceito. O DJ Emerson Vaz comandou a pista antes da chegada do cantor Latino. Um flower bar encantou as convidadas, que levaram para casa um mini buquê de lembrança. Stella Miranda cuidou da produção. Veja as fotos e vídeo!

Moda Dora Daher convida para o lançamento da The Studio Collection 613 nesta quarta-feira (09), em sua maison na Praia do Canto. O evento contará com a presença da estilista Letícia Lorentz e da influenciadora Bárbara Burckel.

Excelência em saúde Comemorando 35 anos de história, a Unimed Sul Capixaba segue consolidando seu nome entre as melhores operadoras do país. A cooperativa foi eleita a melhor operadora de médio porte do Sistema Unimed no ranking "Melhores e Maiores 2024" da Revista Exame, reforçando sua posição de destaque. A premiação ocorreu após o reconhecimento do Great Place to Work (GPTW), que colocou a cooperativa como a melhor empresa para trabalhar na área da saúde do Brasil e a melhor de médio porte do Espírito Santo. Fernando Lemgruber, diretor-presidente, afirma que a conquista reflete a dedicação da equipe em prestar serviços de qualidade.

Nova operadora de saúde Nicolas Toth, CEO da Sharecare/Projeto Blue Zones para Brasil e América Latina, empresa referência em prevenção e gestão de saúde e bem-estar, será um dos palestrantes no evento de lançamento da Bluzz, a mais nova operadora de saúde da Grande Vitória. Com experiência no desenvolvimento de iniciativas voltadas para a promoção de saúde preventiva e qualidade de vida, Toth trará ideias sobre como estratégias de cuidado integrado e preventivo e gestão eficiente podem transformar a experiência dos pacientes e otimizar os resultados em saúde. O evento, que será no dia 10 de outubro, marca a entrada da Bluzz no mercado capixaba, com uma proposta de valor diferenciada focada na Atenção Primária à Saúde (APS), oferecendo um modelo centrado no paciente e no cuidado contínuo. A presença de Nicolas Toth reforça o compromisso da nova operadora em adotar práticas inovadoras que priorizem a saúde integral de seus clientes, alinhadas às tendências globais de bem-estar e sustentabilidade na gestão de saúde.

Design A empresária Ruth Rebello promove nesta quarata-feira (09) mais um Canto Encanto Experience, trazendo como destaque a participação da designer Rejane Carvalho Leite, conhecida pela Coleção Regenera da DU Design. O evento vai abordar a nova coleção Regenera e tratar sobre arte, sustentabilidade e inovação no mercado de luxo. Também contará com a presença da designer e colunista Isabela Castello e a proprietária da loja, Ruth Rebello, em uma conversa sobre o futuro do design de alto padrão responsável e exclusivo