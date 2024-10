Rita Tristão recebe comunicadores no Bar Secreto da CasaCor ES

Solidariedade

A Twenty Four Seven se uniu à AMAES (Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo) para promover uma ação especial de dia das crianças, cheia de significado! De 7 a 10 de outubro, a loja de Renata França realizará a campanha "Solidariedade em Ação", com o objetivo de arrecadar roupas infantis em bom estado, que serão doadas à Amaes – instituição que promove assistência e acolhimento a mais de 2 mil famílias. Além de contribuir para essa causa nobre, quem participar da campanha ganhará descontos de até 30% em toda a loja, localizada na Aleixo Netto na Praia do Canto. A marca, que mantém o conceito simple n’chic, convida a todos a participar e transformar o dia das crianças em um momento ainda mais especial!