Dorion Soares lança nova coleção de joias minimalistas em Vitória

Posse

A médica reumatologista Valéria Valim foi eleita para ocupar a cadeira 24 da Academia Brasileira de Reumatologia (ABR), no último dia 20, um marco para o Espírito Santo. Fundada em 1981, a ABR é composta por 50 cadeiras, com reumatologistas que fizeram história na especialidade, e agora Valéria se junta a esse seleto grupo, reconhecida por sua incansável contribuição ao ensino, pesquisa, fundação de comissões de estudo, além de sua vasta produção científica. “Sinto-me honrada por ocupar a cadeira que homenageia Pinkwas Fiszman, um pioneiro na reumatologia pediátrica e medicina esportiva. Este reconhecimento é reflexo do trabalho de muitos anos e do apoio de colegas que partilham comigo essa paixão por fortalecer a reumatologia no Brasil”. Atualmente, existem mais de 2 mil reumatologistas no país e, além de Valéria, outros três especialistas da área foram os primeiros do Estado a fazerem parte da Academia.